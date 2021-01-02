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Бондарь: Моя цель – поехать на Евро
Защитник рассказал о задачах на новый год
Защитник "Шахтёра" Валерия Бондарь рассказал о своих целях в новом году.
— Валерий, каким вам запомнился 2020 год в составе сборной Украины?
— Остались хорошие впечатления. Спасибо Андрею Николаевичу, что дал возможность представлять главную команду страны, почувствовать этот уровень. Были приятные моменты, хотя и завершили год техническим поражением от Швейцарии.
— Какие ставите перед собой задачи в 2021 году?
— Задачи предельно ясны: хочется выиграть с Шахтером чемпионский титул.
— Какие хочется покорить цели в Лиге Европы?
— Считаю, что у нас сильная и хорошая команда. Мы способны ставить перед собой цель добраться до финального матча Лиги Европы. Есть мечта и выиграть трофей. Шахтер в любом турнире ставит перед собой максимальные цели.
— В 2021 году сборная сыграет на Евро.
— Конечно, мне тоже хочется поехать на Евро, проявить себя. Буду стараться, чтобы попасть в обойму футболистов главной команды страны, в которой выступать очень почетно.
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