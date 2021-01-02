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Национальная сборная Украины

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Бондарь: Моя цель – поехать на Евро

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Защитник рассказал о задачах на новый год

Бондарь: Моя цель – поехать на Евро
Новина українською

Защитник "Шахтёра" Валерия Бондарь рассказал о своих целях в новом году.

— Валерий, каким вам запомнился 2020 год в составе сборной Украины?

— Остались хорошие впечатления. Спасибо Андрею Николаевичу, что дал возможность представлять главную команду страны, почувствовать этот уровень. Были приятные моменты, хотя и завершили год техническим поражением от Швейцарии.

— Какие ставите перед собой задачи в 2021 году?

— Задачи предельно ясны: хочется выиграть с Шахтером чемпионский титул.

— Какие хочется покорить цели в Лиге Европы?

— Считаю, что у нас сильная и хорошая команда. Мы способны ставить перед собой цель добраться до финального матча Лиги Европы. Есть мечта и выиграть трофей. Шахтер в любом турнире ставит перед собой максимальные цели.

— В 2021 году сборная сыграет на Евро.

— Конечно, мне тоже хочется поехать на Евро, проявить себя. Буду стараться, чтобы попасть в обойму футболистов главной команды страны, в которой выступать очень почетно.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Zbirna.com

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
02.01.2021 в 12:53
уууу... кто бы не был основным воротчиком на Евро, он поседеет , если Бондарь будет играть в защите. Тут пацан зачищает, а тут уже спустя 2 минуты пасует прям в ноги сопернику.. Привоз на привозе. Но на евро поедет, ведь он же из Шахтера, как это не взять кого-то из Шахтера/Динамо , даже если он бокопор?? это же не какие-то там "холопы" из Зари и Десны, даже если они бокопорят меньше блатных из шахтеров и динам
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