Сабо: Франция есть Франция, но непобедимых команд не существует

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в интервью "Команде №1" прокомментировал шансы сборной Украины в отборе к ЧМ-2022, где в своей группе "желто-синим" предстоит сыграть с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.

"Что здесь говорить? Франция есть Франция. Она однозначный фаворит нашей группы. Тем не менее, если сборная Украины к матчам с этим соперником подойдет без кадровых проблем, то можно и побороться с этим противником. Непобедимых команд не существует.

Казахстан и Финляндия прогрессирует, но по своему уровню наша сборная сильнее. Непросто будет с Боснией и Герцеговиной, чьи игроки выступают в сильных европейских чемпионатах. И все же команда Андрея Шевченко как минимум обязана занимать второе место", - сказал Сабо.