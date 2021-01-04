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Сабо: Франция есть Франция, но непобедимых команд не существует
Йожеф Йожефович считает, что команда Шевченко в отборе ЧМ-2022 должна занимать как минимум второе место в группе
Экс-тренер "Динамо" и
"Что здесь говорить? Франция есть Франция. Она однозначный фаворит нашей группы. Тем не менее, если сборная Украины к матчам с этим соперником подойдет без кадровых проблем, то можно и побороться с этим противником. Непобедимых команд не существует.
Казахстан и Финляндия прогрессирует, но по своему уровню наша сборная сильнее. Непросто будет с Боснией и Герцеговиной, чьи игроки выступают в сильных европейских чемпионатах. И все же команда Андрея Шевченко как минимум обязана занимать второе место", - сказал Сабо.
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