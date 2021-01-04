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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Маркевич: Странное решение. Какому-то врачу захотелось, чтобы поединок Швейцария - Украина не состоялся

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Итоги 2020 года от председателя Комитета национальных сборных команд УАФ

Маркевич: Странное решение. Какому-то врачу захотелось, чтобы поединок Швейцария - Украина не состоялся
Новина українською

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги прошедшего года для команды Андрея Шевченко.

- Мирон Богданович, 2020 год для нашей сборной можно назвать успешным?

- В принципе. Сине-желтые не потерялись в дивизионе А Лиги наций. Считаю, что команда Андрея Шевченко заслужила право остаться среди лучших европейских сборных. А матч с Испанией так вообще был едва ли не лучшим в исполнении сборной Украины за последнее время. Единственное, что испортило впечатление, так это разгромное поражение в товарищеском поединке с Францией, но на это были свои причины.

У нас появились, и это не может не радовать, новые фамилии, поэтому в ближайшее будущее команды я смотрю с оптимизмом.

- Вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне может быть в нашу пользу?

- Для меня это вообще сначала было непонятно решение. Наша команда находилась в Швейцарии, готовилась к матчу и была готова играть, а какому-то врачу захотелось, чтобы поединок не состоялся. Я очень надеюсь на то, что в Лозанне победит справедливость.

- Кто был лидером сине-желтых в прошлом году?

- Я бы не стал выделять кого-то одного. Вся команда заслуживает теплые слова. Молодым еще нужно время, но видно, что ребята тянутся, стараются.

- До старта Евро сборная Украины будет сильнее?

- Для этого есть все предпосылки. Я верю, что сине-желтые на форуме смогут удивить многих. Главное, чтобы чемпионат Европы состоялся, потому что с нынешней ситуацией непонятно, что будет завтра.

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В статье: Мирон Маркевич Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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MaximSK (Киев)
04.01.2021 в 18:21
Думаю есть вина и нашей стороны, почему у нашей команды было столько заражений за короткий срок, а у других команд максимум 1-2, наверное мы неправильно соблюдали карантин
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+2
-1
alex.belogubko (одесса)
04.01.2021 в 18:21
Мирон почему не увольняют Ротаня --он же угробил молодёжку а они были ЧМ
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+2
-1
Счётчик шансов (Полтава)
04.01.2021 в 17:56
У этого врача дома в шкафу полно футболок игроков сборной Швейцарии разных годов!
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 18:56
Олексин не пиз*и....
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+1
0


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