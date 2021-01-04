Маркевич: Странное решение. Какому-то врачу захотелось, чтобы поединок Швейцария - Украина не состоялся

Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги прошедшего года для команды Андрея Шевченко .

- Мирон Богданович, 2020 год для нашей сборной можно назвать успешным?

- В принципе. Сине-желтые не потерялись в дивизионе А Лиги наций. Считаю, что команда Андрея Шевченко заслужила право остаться среди лучших европейских сборных. А матч с Испанией так вообще был едва ли не лучшим в исполнении сборной Украины за последнее время. Единственное, что испортило впечатление, так это разгромное поражение в товарищеском поединке с Францией, но на это были свои причины.

У нас появились, и это не может не радовать, новые фамилии, поэтому в ближайшее будущее команды я смотрю с оптимизмом.

- Вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне может быть в нашу пользу?

- Для меня это вообще сначала было непонятно решение. Наша команда находилась в Швейцарии, готовилась к матчу и была готова играть, а какому-то врачу захотелось, чтобы поединок не состоялся. Я очень надеюсь на то, что в Лозанне победит справедливость.

- Кто был лидером сине-желтых в прошлом году?

- Я бы не стал выделять кого-то одного. Вся команда заслуживает теплые слова. Молодым еще нужно время, но видно, что ребята тянутся, стараются.

- До старта Евро сборная Украины будет сильнее?

- Для этого есть все предпосылки. Я верю, что сине-желтые на форуме смогут удивить многих. Главное, чтобы чемпионат Европы состоялся, потому что с нынешней ситуацией непонятно, что будет завтра.