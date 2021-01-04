Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ

После поражения в недавнем матче АПЛ от "Манчестер Сити" (1:3) " Челси " начал искать альтернативу своему главному наставнику Фрэнку Лэмпарду.

Об этом сообщали несколько европейских СМИ, а вот французский таблоид Le10sport пошел дальше и заявил о том, что в шорт-листе "синих" фигурирует и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность игроком защищал цвета лондонского клуба.

По информации источника, владелец Челси Роман Абрамович поддерживает с Андреем Николаевичем прекрасные отношения и действительно впечатлен тренерским прогрессом украинского специалиста, который несмотря на свой дебют в качестве главного тренера, смог сразу же вывести национальную команду на Евро-2020.

Напомним, что Шевченко выступал за "Челси" в 2006-08 годах и продолжает поддерживать тесную связь с лондонским клубом – семья тренера периодически живет в Лондоне, а 14-летний сын Кристиан играет за одну из детских команд "Челси".