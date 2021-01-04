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Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У Романа Абрамовича с Андреем Шевченко сложились прекрасные отношения

Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ
Новина українською

После поражения в недавнем матче АПЛ от "Манчестер Сити" (1:3) "Челси" начал искать альтернативу своему главному наставнику Фрэнку Лэмпарду.

Об этом сообщали несколько европейских СМИ, а вот французский таблоид Le10sport пошел дальше и заявил о том, что в шорт-листе "синих" фигурирует и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность игроком защищал цвета лондонского клуба.

По информации источника, владелец Челси Роман Абрамович поддерживает с Андреем Николаевичем прекрасные отношения и действительно впечатлен тренерским прогрессом украинского специалиста, который несмотря на свой дебют в качестве главного тренера, смог сразу же вывести национальную команду на Евро-2020.

Напомним, что Шевченко выступал за "Челси" в 2006-08 годах и продолжает поддерживать тесную связь с лондонским клубом – семья тренера периодически живет в Лондоне, а 14-летний сын Кристиан играет за одну из детских команд "Челси".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Роман Абрамович Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
Le10sport

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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.01.2021 в 18:28
Ага, щас, не поучаствовав на Евро))). Терри берите, а если опытного- то Аллегри. С Конте вроде ничё было, и с Анчелотти, а с ещё одним итальянцем Ди Маттео ЛЧ выиграли. С Сарри ЛЕ выиграли. А ещё Виалли, Раньери, Дзола тренировали неплохо. В общем Челси нужен итальянец, Шева почти итальянец, подходит, и Пазик с Лондона, но думаю если пойдёт, то после Евро, с Миланом сейчас при том, что Пиолли в чемпе вытворяет маловероятный уже для Шевы вариант. Но в Милане у Шевы больше возможностей себя проявить, а вот с Челси мы уже один провал видели.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 18:59
цікавенько а реакція Шеви вже відома...?
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