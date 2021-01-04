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Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ
У Романа Абрамовича с Андреем Шевченко сложились прекрасные отношения
После поражения в недавнем матче АПЛ от "Манчестер Сити" (1:3) "
Об этом сообщали несколько европейских СМИ, а вот французский таблоид Le10sport пошел дальше и заявил о том, что в шорт-листе "синих" фигурирует и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в бытность игроком защищал цвета лондонского клуба.
По информации источника, владелец Челси Роман Абрамович поддерживает с Андреем Николаевичем прекрасные отношения и действительно впечатлен тренерским прогрессом украинского специалиста, который несмотря на свой дебют в качестве главного тренера, смог сразу же вывести национальную команду на Евро-2020.
Напомним, что Шевченко выступал за "Челси" в 2006-08 годах и продолжает поддерживать тесную связь с лондонским клубом – семья тренера периодически живет в Лондоне, а 14-летний сын Кристиан играет за одну из детских команд "Челси".
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