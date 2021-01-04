  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сабо: Думаю, в кабинетах уже все решили и апелляция УАФ в CAS не поможет сборной
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Думаю, в кабинетах уже все решили и апелляция УАФ в CAS не поможет сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Возвращаясь к матчу Швейцария - Украина

Сабо: Думаю, в кабинетах уже все решили и апелляция УАФ в CAS не поможет сборной
Новина українською

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии "Команде №1" подвел итог 2020 года для национальной команды страны.

— Йожеф Йожефович, какой поединок в 2020 году был лучшим в исполнении сборной Украины?

— Товарищеские матчи и я в расчет не беру, поскольку там не было такой ответственности за результат, как в официальных встречах. Понятно, что многие в числе топ назовут домашний поединок Лиги наций против испанцев, однако я бы отметил оба матча против сборной Германии. Да, сине-желтые уступили, однако меня в тех играх очень порадовала отдача подопечных Андрея Шевченко.

— Кто из игроков сборной Украины добился наибольшего прогресса в уходящем году?

— Я бы сказал не столько о прогрессе, сколько о стабильности, а в этом плане я бы выделил среднюю линию в лице Степаненко, Зинченко и особенно Малиновского.

— Каким вам видится вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно несостоявшегося гостевого матча нашей команды со сборной Швейцарии в Лиге наций?

— Я хотел бы ошибаться, но, думаю, в кабинетах уже все решили, и апелляция со стороны Украины не поможет команде. На мой взгляд, это несправедливое решение отставят в силе. Но опять же, дай Бог, чтобы я ошибся, и в Лозанне вынесли справедливый вердикт.

— Кто из украинских футболистов в ближайшее время может рассчитывать на вызов в главную команду страны?

— А вот здесь я бы скорее сказал о прогрессе Ильи Забарного, который воспользовался предоставленным ему шансом. Впрочем, главное не перехвалить, и если футболист и дальше продолжить работать с полной самоотдачей, тогда у него может быть хорошее будущее.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА Йожеф Сабо CAS
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Баунецкий Домж
04.01.2021 в 23:42
Йожикович страны попутал :) а ничего не светит по другим причинам и суд только для отвода глаз, да и бабла на юристов попилить
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.01.2021 в 23:29
Пошли вбросы от «компетентных» людей, приближенных к УАФ:)) это не УАФ обделался, клятые капиталисты вставляют палки в колеса украинского футбола:))
Ответить
+2
0
Баунецкий Домж
04.01.2021 в 23:42
Мировая закулиса и империалисты ... :)
Ответить
0
0
c99baf (Харьков)
04.01.2021 в 22:47
С зтим не состоявшимся матчем...
Ответить
0
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
04.01.2021 в 22:54
Пессимист ты, однако. А я оптимист...
Ответить
0
0
c99baf (Харьков)
04.01.2021 в 23:06
В этой ситуации - да.
0
0
c99baf (Харьков)
04.01.2021 в 22:43
С этим матчем уже всё ясно,можно ставить точку!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...