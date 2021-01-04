Сабо: Думаю, в кабинетах уже все решили и апелляция УАФ в CAS не поможет сборной

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо в комментарии "Команде №1" подвел итог 2020 года для национальной команды страны .

— Йожеф Йожефович, какой поединок в 2020 году был лучшим в исполнении сборной Украины?

— Товарищеские матчи и я в расчет не беру, поскольку там не было такой ответственности за результат, как в официальных встречах. Понятно, что многие в числе топ назовут домашний поединок Лиги наций против испанцев, однако я бы отметил оба матча против сборной Германии. Да, сине-желтые уступили, однако меня в тех играх очень порадовала отдача подопечных Андрея Шевченко.

— Кто из игроков сборной Украины добился наибольшего прогресса в уходящем году?

— Я бы сказал не столько о прогрессе, сколько о стабильности, а в этом плане я бы выделил среднюю линию в лице Степаненко, Зинченко и особенно Малиновского.

— Каким вам видится вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно несостоявшегося гостевого матча нашей команды со сборной Швейцарии в Лиге наций?

— Я хотел бы ошибаться, но, думаю, в кабинетах уже все решили, и апелляция со стороны Украины не поможет команде. На мой взгляд, это несправедливое решение отставят в силе. Но опять же, дай Бог, чтобы я ошибся, и в Лозанне вынесли справедливый вердикт.

— Кто из украинских футболистов в ближайшее время может рассчитывать на вызов в главную команду страны?

— А вот здесь я бы скорее сказал о прогрессе Ильи Забарного, который воспользовался предоставленным ему шансом. Впрочем, главное не перехвалить, и если футболист и дальше продолжить работать с полной самоотдачей, тогда у него может быть хорошее будущее.