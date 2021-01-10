Федецкий: Зубков и Забарный ухватились за свой шанс в сборной

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий подвел итоги 2020 года для национальной команды в интервью Команде №1.

- Кто из игроков сборной Украины добился наибольшего прогресса в уходящем году?

– Как всегда в последние годы свой уровень показал Руслан Малиновский. А из новичков, я бы отметил Александра Зубкова и Илью Забарного, которые ухватились за свой шанс.

- В плане поставки кадров для национальной команды как сработала молодежка?

– У нас хорошая молодежь с огромным потенциалом. Для ребят, которые попали в главную команду страны, прошедший год можно записать в актив, для них это будет большой опыт.

- Кто из украинских футболистов в ближайшее время может рассчитывать на вызов в главную команду страны?

– Думаю, в сборной Украины селекция работает нормально, поэтому никто не будет обделен вниманием, если будет видно, что он достоин вызова в главную команду.

Это касается и молодых футболистов и исполнителей с определенным опытом. Но чтобы стать частью коллектива, нужно работать не покладая рук, – сказал Федецкий.