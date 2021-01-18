Защитник сине-желтых заявил, что Украина должна дойти до финала Евро-2020

Сергей Кривцов, центральный защитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины , высказался об участии "сине-желтых" в финальном этапе Евро-2020.

Кривцова спросили, будет ли Украина выигрывать чемпионат Европы.

- Пойдем, конечно. Мы же туда едем не на экскурсию. Задача есть. В финал нам попасть под силу.

Мы обыграли действующих чемпионов Европы [Португалию], при этом по игре, вдесятером.

Обыграли испанцев. С ними была немного другая игра, оборонялись. Но с португальцами мы вдесятером контролировали мяч, а не тупо отбивались. Моментами возили португальцев.