Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник сине-желтых заявил, что Украина должна дойти до финала Евро-2020
Привел примеры матчей с Португалией и Испанией
Сергей Кривцов, центральный защитник донецкого "Шахтера" и
Кривцова спросили, будет ли Украина выигрывать чемпионат Европы.
- Пойдем, конечно. Мы же туда едем не на экскурсию. Задача есть. В финал нам попасть под силу.
Мы обыграли действующих чемпионов Европы [Португалию], при этом по игре, вдесятером.
Обыграли испанцев. С ними была немного другая игра, оборонялись. Но с португальцами мы вдесятером контролировали мяч, а не тупо отбивались. Моментами возили португальцев.
Популярное сейчас
- Милевский дебютировал за Минай, Заря сыграла уже дважды. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Баскский характер и Месси-хулиган. Барселона - Атлетик 2:3. Обзор матча и видео голов
- Серия А. Интер - Ювентус 2:0. Эпохальный тройной удар
- Тотовицкий удивился словам Шевченко и указал в качестве примера на английский Чемпионшип
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО