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Защитник сине-желтых заявил, что Украина должна дойти до финала Евро-2020

Национальная сборная Украины
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Привел примеры матчей с Португалией и Испанией

Защитник сине-желтых заявил, что Украина должна дойти до финала Евро-2020
Новина українською

Сергей Кривцов, центральный защитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины, высказался об участии "сине-желтых" в финальном этапе Евро-2020.

Кривцова спросили, будет ли Украина выигрывать чемпионат Европы.

- Пойдем, конечно. Мы же туда едем не на экскурсию. Задача есть. В финал нам попасть под силу.

Мы обыграли действующих чемпионов Европы [Португалию], при этом по игре, вдесятером.

Обыграли испанцев. С ними была немного другая игра, оборонялись. Но с португальцами мы вдесятером контролировали мяч, а не тупо отбивались. Моментами возили португальцев.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Испания Португалия Евро-2020 Шахтер (Донецк) Евро-2021
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Источник:
Вацко Live

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