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Национальная сборная Украины

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Стала известна дата рассмотрения в CAS дела по матчу Швейцария – Украина

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ждать осталось не так уж и долго

Стала известна дата рассмотрения в CAS дела по матчу Швейцария – Украина
Новина українською

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно техпоражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне.

УАФ сообщает, что слушания состоится 16 февраля 2021 года.

Напомним, сборная Украины была наказана техническим поражением после того, как главный врач кантона Люцерн запретил проводить матч из-за случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых".

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В статье: Украина Швейцария УЕФА CAS УАФ
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Источник:
УАФ

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