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Стала известна дата рассмотрения в CAS дела по матчу Швейцария – Украина
Ждать осталось не так уж и долго
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения
УАФ сообщает, что слушания состоится 16 февраля 2021 года.
Напомним, сборная Украины была наказана техническим поражением после того, как главный врач кантона Люцерн запретил проводить матч из-за случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых".
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