Стала известна дата рассмотрения в CAS дела по матчу Швейцария – Украина

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно техпоражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне.

УАФ сообщает, что слушания состоится 16 февраля 2021 года.

Напомним, сборная Украины была наказана техническим поражением после того, как главный врач кантона Люцерн запретил проводить матч из-за случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых".