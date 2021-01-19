Шевченко лично посетит домашние матчи Динамо и Шахтера в Лиге Европы

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко намерен лично изучить состояние кандидатов накануне первых поединков сборной в новом году.

Шевченко лично посетит домашние матчи "Динамо" и "Шахтера"в плей-офф Лиги Европы.

"Горняки" свой домашний матч 1/16 финала против "Маккаби" проведут 25 февраля, а киевское "Динамо" примет "Брюгге" на "Олимпийском" 18 числа того же месяца.

Напомним, что матчи национальной сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 запланированы на конец марта. 24 числа подопечные Шевченко на выезде сыграют против Франции, 28-го Украина примет Финляндию, а 31 марта "желто-синие" сыграют во Львове против Казахстана.