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Шевченко лично посетит домашние матчи Динамо и Шахтера в Лиге Европы
Коуч сине-желтых посмотрит на кондиции сборников после зимней паузы
Наставник
Шевченко лично посетит домашние матчи "Динамо" и "Шахтера"в плей-офф Лиги Европы.
"Горняки" свой домашний матч 1/16 финала против "Маккаби" проведут 25 февраля, а киевское "Динамо" примет "Брюгге" на "Олимпийском" 18 числа того же месяца.
Напомним, что матчи национальной сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2022 запланированы на конец марта. 24 числа подопечные Шевченко на выезде сыграют против Франции, 28-го Украина примет Финляндию, а 31 марта "желто-синие" сыграют во Львове против Казахстана.
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