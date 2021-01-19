Павелко: Наша позиция в суде Лозанны сильная и уверенная

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол раскрыл некоторые детали апелляции на техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, которая будет рассмотрена 18 февраля.

"Я уверен, что наша сборная сделала все возможное, чтобы игра со Швейцарией состоялась. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу, что до конца шли к цели.

Наша задача - вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие.

Не только прецедент "Ювентуса" и "Наполи", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная", - сказал Павелко.

Напомним, сборная Украины была наказана техническим поражением после того, как главный врач кантона Люцерн запретил проводить матч из-за случаев заражения коронавирусом в составе "сине-желтых".