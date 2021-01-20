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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Наша первая задача на Евро - выйти из группы

Национальная сборная Украины
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Дальше все будет зависеть от степени готовности команды

Шевченко: Наша первая задача на Евро - выйти из группы
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол подвел итоги минувшего года, а также рассказал, какие цели стоят перед главной командой страны на грядущем чемпионате Европы.

"Я думаю, что 2020 год был положительным для меня и команды. Он дал нам много оптимистических ответов по игре. Я остался доволен, как мы выступили в тяжелой группе в Лиге наций. Особенно - молодыми футболистами, которым мы доверили выход в составе, и они оправдали надежды.

Ситуация заставляла меня делать это, идти на риск. Неподготовленные игроки, которые ни разу не тренировались с основной командой, выходили и достойно играли на поле. У нас есть плотная работа с командой U-21, с Русланом Ротанем. Доволен тем, что выдерживается структура игры, которой придерживаемся мы. Молодых игроков легче вводить в такие матчи.

Мы всегда смотрим в будущее с оптимизмом. Нас ждет тяжелый и насыщенный год. Надеюсь, что мы справимся с коронавирусом, в мире появилась вакцина, страны пытаются наладить вакцинацию. Думаю, ближе к лету вопрос проведения Евро отпадет сразу же.

На Евро-2020 мы будем поднимать планку высоко. Сначала наша задача - выйти из группы. Дальше все будет зависеть от того, как мы будем готовы. Важно, чтобы наши игроки были готовы на 100%. Смотрю за Ярмоленко, Малиновским, Зинченко, начали сборы "Динамо" и "Шахтер". Мои помощники поедут в Турцию на просмотр кандидатов не только для национальной сборной, но и для молодежи с 15-16 лет. Для этого мы взяли специалиста в штаб, чтобы он мог координировать работу молодежных и национальной команд.

Мы соскучились за фанатами, ждем вас. Надеюсь, в этом году они вернутся на стадионы, нам будет нужна их поддержка", - закончил Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина U-21 Руслан Ротань Украина
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Источник:
ТК Футбол

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