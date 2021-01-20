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Национальная сборная Украины

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Малиновский: В 2021 от сборной Украины стоит многого ожидать

Национальная сборная Украины
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Надеемся, что ожидания нас не подведут

Малиновский: В 2021 от сборной Украины стоит многого ожидать
Новина українською

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире ТК Футбол дал оценку игре национальной команды в 2020 году.

"В первую очередь вспоминаю наши матчи Лиги наций в 2020 году. Это большой опыт для всей команды. Думаю, если бы мы играли с этими сильными командами в этом году, мы бы лучше выступили. Даже те две игры с Германией, которые мы проиграли... Считаю, что мы можем сильнее играть с такой Германией и должны были брать очки.

Много ребят выпадало, была ротация на каждую игру. Андрей Николаевич готовил состав на игру, потом приходили тесты и приходилось многое переигрывать. Год получился очень насыщенный - много игр, коронавирус, локдаун. Надеюсь, в этом году все поменяется к лучшему, болельщики вернутся на стадионы и все будут здоровы.

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Жаль, что я пропускал матч с Испанией, но вышли другие ребята и показали результат. В этом тоже наша сила - у нас есть обойма, мы готовы заменить друг друга, есть конкуренция. После игры с Испанией были эмоции, радовались с женой, с которой смотрел дома игру. Обыграли такую сильную сборную... С такой командой, как Испания, нужно быть в тонусе, чтобы физически были все готовы. Этого не хватило в первом матче с Испанией, а в домашней игре вышли ребята и показали, что мы умеем играть в интересный футбол. Сыграли компактно, воспользовались своими моментами. Если б с Германией более хладнокровно использовали свои моменты, могли бы рассчитывать на большее.

В 2021 году сборная Украины будет очень мотивирована. Главное, чтобы все тесты были отрицательными. Думаю, в этом году мы будем еще сильнее, мы прогрессируем и не стоим на месте, улучшаем слабые стороны. Видно, что команда растет. От сборной стоит многого ожидать. Все хотят играть в красивый футбол и добиваться результата. Это самое главное", - сказал Малиновский.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
ТК Футбол

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