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В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1

Национальная сборная Украины
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Будет работать координатором

В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
Новина українською

Итальянский тренер-аналитик Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины.

Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола, сообщил, что Ночентини будет тренером-аналитиком по вопросам молодежных команд.

Его задачей будет координация между молодежными и национальной сборной Украины.

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Ночентини - третий итальянец в тренерском штабе сборной Украины после Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры.

Луиджи в 2020 году входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленко в "Днепр-1".

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Павелко СК Днепр-1 Днепр-1 Луиджи Ночентини
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Источник:
Футбол News

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