В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1

Итальянский тренер-аналитик Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб национальной сборной Украины .

Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола, сообщил, что Ночентини будет тренером-аналитиком по вопросам молодежных команд.

Его задачей будет координация между молодежными и национальной сборной Украины.

Ночентини - третий итальянец в тренерском штабе сборной Украины после Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры.

Луиджи в 2020 году входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленко в "Днепр-1".