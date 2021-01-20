Национальная сборная Украины
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В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
Будет работать координатором
Итальянский тренер-аналитик Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб национальной сборной
Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола, сообщил, что Ночентини будет тренером-аналитиком по вопросам молодежных команд.
Его задачей будет координация между молодежными и национальной сборной Украины.
Ночентини - третий итальянец в тренерском штабе сборной Украины после Мауро Тассотти и Андреа Мальдеры.
Луиджи в 2020 году входил в тренерский штаб Дмитрия Михайленко в "Днепр-1".
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Источник:Футбол News
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