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Шевченко спросили, как он отреагирует, если Ярмоленко побьет его рекорд по количеству голов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он ответил очень вежливо

Шевченко спросили, как он отреагирует, если Ярмоленко побьет его рекорд по количеству голов
Новина українською

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал ТК Футбол, как отреагирует, если вингер правого фланга Андрей Ярмоленко побьет его рекорд по количеству голов за сине-желтых.

Я жду момента, когда Ярмоленко побьет мой рекорд по голам. Буду очень рад за Андрея, - пообещал тренер.

Сейчас у Ярмоленко 38 забитых мячей, а Шевченко за свою карьеру отличился 48 раз.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Источник:
ТК Футбол

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