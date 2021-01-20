Национальная сборная Украины
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Шевченко спросили, как он отреагирует, если Ярмоленко побьет его рекорд по количеству голов
Он ответил очень вежливо
Наставник
Я жду момента, когда Ярмоленко побьет мой рекорд по голам. Буду очень рад за Андрея, - пообещал тренер.
Сейчас у Ярмоленко 38 забитых мячей, а Шевченко за свою карьеру отличился 48 раз.
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Источник:ТК Футбол
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