  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Все три спарринга сборной перед Евро-2020 будут проведены в Украине
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Все три спарринга сборной перед Евро-2020 будут проведены в Украине

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром

Павелко: Все три спарринга сборной перед Евро-2020 будут проведены в Украине
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился деталями подготовки сборной Украины перед чемпионатом Европы.

Напомним, что вчера стало известно, что сборная Украины перед Евро-2020 проведет три товарищеских матча. Соперниками станут Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня).

"На сегодняшний день мы ведем переговоры с нашими коллегами из этих стран. После того как будут подписаны контракты и окончательные соглашения, мы совместно с тренерским штабом определимся в каких городах эти матчи будут проведены. После того как мы выбрали Львов для проведения двух матчей отбора на чемпионат мира, конечно болельщики просили, чтобы и в других городах прошли поединки нашей сборной до старта чемпионата Европы.

Читайте такжеПавелко: Наша позиция в суде Лозанны сильная и уверенная

Все три товарищеских поединка будут проведены в Украине, в разных городах. Конечно же, мы хотим, чтобы эти поединки были с болельщиками. Мы хотим и во Львове сыграть со зрителями. Всё будет зависеть от ситуации в стране и от ситуации с пандемией", - сказал Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Андрей Павелко УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...