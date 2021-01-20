Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павелко: Все три спарринга сборной перед Евро-2020 будут проведены в Украине
С Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром
Президент УАФ Андрей Павелко поделился деталями подготовки
Напомним, что вчера стало известно, что сборная Украины перед Евро-2020 проведет три товарищеских матча. Соперниками станут Бахрейн (23 мая), Северная Ирландия (3 июня) и Кипр (7 июня).
"На сегодняшний день мы ведем переговоры с нашими коллегами из этих стран. После того как будут подписаны контракты и окончательные соглашения, мы совместно с тренерским штабом определимся в каких городах эти матчи будут проведены. После того как мы выбрали Львов для проведения двух матчей отбора на чемпионат мира, конечно болельщики просили, чтобы и в других городах прошли поединки нашей сборной до старта чемпионата Европы.
Все три товарищеских поединка будут проведены в Украине, в разных городах. Конечно же, мы хотим, чтобы эти поединки были с болельщиками. Мы хотим и во Львове сыграть со зрителями. Всё будет зависеть от ситуации в стране и от ситуации с пандемией", - сказал Павелко.
Популярное сейчас
- Проблемы с арифметикой аукнутся технарем? В матче со Специей Фонсека сделал 6 замен вместо 5
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Ярмоленко - ключ к третьей победе подряд. Вест Хэм - Вест Бромвич 2:1. Видео обзор матча
- В штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
- Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото в инстаграме. ФОТО
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место