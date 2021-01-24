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СМИ: УАФ хотела провести матч со сборной Аргентины, но бело-голубе попросили 3 млн евро
Сорвался спарринг со звездным коллективом
Журналист Артем Франков рассказал о попытках УАФ организовать товарищеский матч со сборной Аргентины:
"Федерация футбола Украины при посредничестве посольства Аргентины в Украине пытается уговорить Лео Месси заехать к нам в гости. Вопрос, сами понимаете, в чем.
Хвост у этой инициативы длинный. В Доме футбола давно мечтали о товарняке с аргентинцами, там более примешивалась политика – это ведь одна из самых украинских стран мира. Упиралось в деньги. Спонсор из руководящего состава нашелся, очень успешный бизнесмен и большой фанат футбола, но и он не выдержал, когда в ходе переговоров та сторона в третий раз повысила гонорар и райдер. В общем, суперпроект сорвался.
А сейчас товарняки и вовсе некуда пихать, поэтому появилось предложение сыграть на удешевленном варианте. Месси в розницу попроще, как минимум в плане организации. Хотя, конечно, все равно интересно, народ будет счастлив. Особенно если за все заплатит добрый дядя. Речь о трех млн евро, опять же, по слухам", - написал Франков.
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