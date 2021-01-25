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Малдера: Прогресс сборной Украины в том, что мы понимаем ход матча, чувствуем моменты игры
Помощник Андрея Шевченко рассказал о нюансах работы тренерского штаба сборной Украины
Помощник главного тренера
"Мы четыре года работаем в сборной и первые наши два года отличаются от двух последних. В первые два мы играли больше с командами нашего уровня, и наше желание было больше играть с мячом, вести игру, доминировать. Мы хотели придать идентичность нашей игре с мячом.
Сейчас другое развитие. В группе А Лиги наций уровень соперников повысился, и нам пришлось меняться. Если меняется оппонент, то и ты становишься другим. Для нашего тренерского штаба и игроков стало большим опытом соревноваться на таком высоком уровне. Нам даже пошли на пользу отдельные отрицательные результаты. Чтобы почувствовать эти проблемы и познакомиться с топ-командами, Лигой А. Мы понимаем, когда можно и нужно играть первым номером, а где сыграть несколько иначе соблюдая нашу идентичность.
Прогресс сборной заключается в том, что мы понимаем ход матча, чувствуем конкретные моменты игры. Сегодняшние матчи меняются по ходу игры. Можно начинать игру с одним планом, а затем изменить его. Тем более сейчас есть пять замен. Прогресс в понимании игры, и принятии решений, где и как лучше сыграть. Еще работаем над тем, чтобы быть более зрелыми в своих решениях", - сказал Малдера.
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