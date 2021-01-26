Малдера: Стратегия на второй матч с Испанией была особенной

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдера для YouTube-канала "Бомбардир" рассказал об изменениях команды на матч с Испанией 1:0 в Киеве.

"Стратегия на второй матч с Испанией была особенной. У нас было два дня между матчами, и не могли играть Малиновский, Зинченко, Кривцов, Степаненко и многие другие. Был очень сильный соперник, и мы волновались. На предматчевой тренировке мы не были уверены на 100 процентов в плане на игру. Было что-то, что нам не нравилось. Мы переживали не за игроков, а из-за плана на игру.

Если честно, то я не мог спать, в три часа ночи проснулся, посмотрел весь матч Испания — Португалия. Португалия играла "4-3-3", немного похоже на нашу схему. Я думал, анализировал, что же можно сделать.

На ужине Шева сказал, о чем переживает – при таком формате будет пространство на флангах. Он был прав. В 5 утра я отправил Шеве смс: "Есть предложение встретиться после завтрака поговорить. Есть интересная идея". Думал, он спит, а Андрей через минуту перезвонил. И мы с 5 до 6 утра обсуждали план на матч.

На завтраке в день матча мы показали игрокам, как хотим действовать в фазе обороны. Потом пошли на поле и попробовали рискнуть. Я сделал свою работу: анализировал, предлагал варианты. Шева рискнул, у него была эта смелость. Он был очень силен в том, что передал эту идею игрокам.

После матча в раздевалке мы почти плакали от радости из-за того, что пережили в эту ночь, день и во время матча. Это было что-то особенное!

В этом матче мы играли "4-4-1-1". Какой была наша идея? Мы развернули треугольник, для того чтобы иметь игрока, это был Шапаренко, там. Если бы мы играли с тем же треугольником, что и в первом матче, было бы пространство в центре, которое мы бы не успевали закрывать. Испания в этом аспекте очень сильна, может использовать это пространство.

Мы решили занять пространство и ограничивать их два главных момента в создании игры", - сказал Малдера.