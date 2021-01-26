Андреа Малдера: Шовковский понимает, какие у нас требования и планы на игру

Ассистент главного тренера "сине-желтых" Андреа Малдера рассказал, какую роль в тренерском штабе выполняет Александр Шовковский.

"На трибунах Александр Шовковский работает с компьютером, который сразу отправляет определенные видеофрагменты. Во время матча мы - на связи и сразу решаем, какие моменты будем демонстрировать: наш выход из обороны, выход соперника, стандарты. Он отправлял мне видео в то время, как я сидел на тренерской скамье во время первого тайма. У меня есть айпад на котором я сразу выбираю моменты которые показать команде в перерыве.

Там чисто флэш на 15-20 секунд момент и концепт. Короткое видео, чтобы немного помочь улучшить игру, выйти из какой-то проблемной ситуации. Игроки чувствовали проблему при выходе из обороны, и ты должен дать им решение. Предложить им хотя бы поговорить вместе, и это общение помогло нам в матче со Швейцарией.

Тогда мы сказали, чтобы они не теряли желания выходить из обороны, а также иногда искали длинные передачи. Если они чуть ниже опускаются, тогда мы спокойно низом выходим из обороны. Мы понимали, что получим эту проблему, потому что не привыкли к таким соперникам и таким матчам. Ребята молодцы, так быстро среагировали на эту проблему и адаптировались к ней.

Шовковский понимает, какие у нас требования, чего мы хотим и наш план на игру. Для нас важно, чтобы были дополнительные глаза на трибунах, но не просто была информация в конце первого тайма. Разница в том, что мы имеем информацию во время самого момента. Он смотрит игровую ситуацию и сразу обрезает видео, и через 20 секунд, в зависимости от Wi-Fi, минута или чуть больше мне приходит это видео.

Я на тренерской скамье могу его посмотреть. Например угловой: кто с кем играет. Во время самого матча, когда смотришь со скамейки, ты можешь что-то не заметить, или банально потерять. А просматривая повтор, мы потом увидели, что во время углового у нас в штрафной был свободен игрок. И приходилось исправлять это по ходу матча, а не ждать завершения первого тайма", - рассказал Мальдера.