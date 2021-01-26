  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Помощник Шевченко описал обязанности каждого из членов тренерского штаба сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помощник Шевченко описал обязанности каждого из членов тренерского штаба сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

К кому и с какими вопросами подходить

Помощник Шевченко описал обязанности каждого из членов тренерского штаба сборной Украины
Новина українською

Помощник главного тренера национальной сборной Украины Андреа Мальдера, рассказал о распределении ролей в штабе главной команды страны. По словам специалиста, обязанности четко распределены и у каждого есть своя зона ответственности.

Шевченко - уверенный и авторитетный. В тренерском штабе хорошо распределены роли. У меня своя роль - тактика-аналитика, человека, который изучает детали. Мауро Тассотти поддерживает равновесие, он хороший советчик с неоценимым опытом. Александр Шовковский человек, который много общается с игроками. Он близок с ними. И все это координирует Шевченко.

Считаю, что распределение функций хорошо работает. Если игроки хотят поговорить о тактике, то они придут ко мне. Если речь пойдет о физической подготовке, то к Ивану Баштовому или Андреа Адзалин. Если о личном, то пойдут к Александру Шовковскому. Если разговор о серьезных вещах, то пойдут к нашему лидеру - Шевченко.

Игроки, по убеждению Мальдеры, понимают роли в тренерском штабе, Шевченко спрогресировал именно в этом. "В компетенции управления каждого, он - лидер внутри штаба", - подытожил Андреа.

Читайте такжеВ штаб сборных Украины вошел итальянский экс-тренер Днепра-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина Мауро Тассотти Андреа Мальдера Иван Баштовий Андреа Адзалин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...