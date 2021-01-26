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Помощник Шевченко описал обязанности каждого из членов тренерского штаба сборной Украины
К кому и с какими вопросами подходить
Помощник главного тренера
Шевченко - уверенный и авторитетный. В тренерском штабе хорошо распределены роли. У меня своя роль - тактика-аналитика, человека, который изучает детали. Мауро Тассотти поддерживает равновесие, он хороший советчик с неоценимым опытом. Александр Шовковский человек, который много общается с игроками. Он близок с ними. И все это координирует Шевченко.
Считаю, что распределение функций хорошо работает. Если игроки хотят поговорить о тактике, то они придут ко мне. Если речь пойдет о физической подготовке, то к Ивану Баштовому или Андреа Адзалин. Если о личном, то пойдут к Александру Шовковскому. Если разговор о серьезных вещах, то пойдут к нашему лидеру - Шевченко.
Игроки, по убеждению Мальдеры, понимают роли в тренерском штабе, Шевченко спрогресировал именно в этом. "В компетенции управления каждого, он - лидер внутри штаба", - подытожил Андреа.
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