Помощник Шевченко описал обязанности каждого из членов тренерского штаба сборной Украины

Помощник главного тренера национальной сборной Украины Андреа Мальдера, рассказал о распределении ролей в штабе главной команды страны. По словам специалиста, обязанности четко распределены и у каждого есть своя зона ответственности.

Шевченко - уверенный и авторитетный. В тренерском штабе хорошо распределены роли. У меня своя роль - тактика-аналитика, человека, который изучает детали. Мауро Тассотти поддерживает равновесие, он хороший советчик с неоценимым опытом. Александр Шовковский человек, который много общается с игроками. Он близок с ними. И все это координирует Шевченко.

Считаю, что распределение функций хорошо работает. Если игроки хотят поговорить о тактике, то они придут ко мне. Если речь пойдет о физической подготовке, то к Ивану Баштовому или Андреа Адзалин. Если о личном, то пойдут к Александру Шовковскому. Если разговор о серьезных вещах, то пойдут к нашему лидеру - Шевченко.