УАФ может запретить львовским клубам играть на Арене Львов в марте

УАФ в марте 2021 года намерена запретить проведение матчей УПЛ на "Арене Львов", сообщает шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

Это связано с тем, что Ассоциация хочет поберечь газон перед матчами сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) в отборе на ЧМ-2022.

Источник пишет, что хоть УАФ и не может приказывать клубам, но, скорее всего, попросит "Рух" и "Львов" не проводить поединки на "Арене Львов". При этом клубы вряд ли откажут в данной просьбе. Впрочем, многое будет зависеть от погодных условий в марте.

Таким образом, вероятно львовским клубам придется искать варианты за пределами города, так как газон стадиона "Украина", на котором играют "Карпаты", находится не в лучшем состоянии.

Напомним, что в марте "Рух" будет принимать "Десну", а "Львов" – "Шахтер" и "Динамо". Также 13 марта состоится львовское дерби.