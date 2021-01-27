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УАФ может запретить львовским клубам играть на Арене Львов в марте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Связано это с матчами сборной

УАФ может запретить львовским клубам играть на Арене Львов в марте
Новина українською

УАФ в марте 2021 года намерена запретить проведение матчей УПЛ на "Арене Львов", сообщает шеф-продюсер каналов "Футбол" Иван Гресько.

Это связано с тем, что Ассоциация хочет поберечь газон перед матчами сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) в отборе на ЧМ-2022.

Источник пишет, что хоть УАФ и не может приказывать клубам, но, скорее всего, попросит "Рух" и "Львов" не проводить поединки на "Арене Львов". При этом клубы вряд ли откажут в данной просьбе. Впрочем, многое будет зависеть от погодных условий в марте.

Таким образом, вероятно львовским клубам придется искать варианты за пределами города, так как газон стадиона "Украина", на котором играют "Карпаты", находится не в лучшем состоянии.

Напомним, что в марте "Рух" будет принимать "Десну", а "Львов" – "Шахтер" и "Динамо". Также 13 марта состоится львовское дерби.

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В статье: Украина Арена Львов ФК Львов Рух (Львов) УАФ
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Комментарии (1)
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Глюк Львів (Лемберг)
27.01.2021 в 19:51
бляха, вони ж рік тому штучний газон застелили
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