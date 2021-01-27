Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УАФ может запретить львовским клубам играть на Арене Львов в марте
Связано это с матчами сборной
УАФ в марте 2021 года намерена запретить проведение матчей
Это связано с тем, что Ассоциация хочет поберечь газон перед матчами сборной Украины против Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта) в отборе на ЧМ-2022.
Источник пишет, что хоть УАФ и не может приказывать клубам, но, скорее всего, попросит "Рух" и "Львов" не проводить поединки на "Арене Львов". При этом клубы вряд ли откажут в данной просьбе. Впрочем, многое будет зависеть от погодных условий в марте.
Таким образом, вероятно львовским клубам придется искать варианты за пределами города, так как газон стадиона "Украина", на котором играют "Карпаты", находится не в лучшем состоянии.
Напомним, что в марте "Рух" будет принимать "Десну", а "Львов" – "Шахтер" и "Динамо". Также 13 марта состоится львовское дерби.
Популярное сейчас
- Зарплата Коваленко выше, чем у половины игроков Шахтера - СМИ
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Кириленко покидает Олимпик, Львов подписал Довгого. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шевченко может возглавить Челси до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда
- Лысый Златан! Ибрагимович опубликовал фото с обритой головой. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Новости по теме
- 15:01 Украинские Матчи Колоса самые проблемные для арбитров, в пользу Зари почти не ошибаются. Распределение судейских ошибок в УПЛ
- 14:54 Украинские Подогрев не работает. Домашние матчи УПЛ в феврале-марте Десна будет играть в Киеве
- 00:14 Украинские С Олимпийским не договорились. Мариуполь два ближайших домашних матча проведет в Запорожье