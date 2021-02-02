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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шанс реабилитироваться. Франция примет Украину на главном стадионе страны

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Последний матч на Стад де Франс сборной не очень удался

Шанс реабилитироваться. Франция примет Украину на главном стадионе страны
Новина українською

Стало известно, где сборная Украины проведет свой стартовый поединок отбора к ЧМ-2022 против французов.

Выездной матч состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45.

Отметим, что два своих следующих поединка отбора Украина проведет на "Арене Львов". 28 марта – против Финляндии, и 31 – против Казахстана. Оба матча также начнутся в 21:45.

Читайте такжеКалендарь отбора ЧМ-2022. Начинаем с Францией, заканчиваем против Боснии и Герцеговины

Напомним, что кроме Франции, Финляндии, Казахстана и Украины в группе присутствует и Босния и Герцеговина.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
02.02.2021 в 21:41
Якщо в трьох матчах наберемо 6 очок, так такий результат буде прийнятний для нашої збірної.
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