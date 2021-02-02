Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шанс реабилитироваться. Франция примет Украину на главном стадионе страны
Последний матч на Стад де Франс сборной не очень удался
Стало известно, где
Выездной матч состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45.
Отметим, что два своих следующих поединка отбора Украина проведет на "Арене Львов". 28 марта – против Финляндии, и 31 – против Казахстана. Оба матча также начнутся в 21:45.
Напомним, что кроме Франции, Финляндии, Казахстана и Украины в группе присутствует и Босния и Герцеговина.
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Источник:УАФ
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vlotko (Броди)
02.02.2021 в 21:41
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