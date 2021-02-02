Шанс реабилитироваться. Франция примет Украину на главном стадионе страны

Стало известно, где сборная Украины проведет свой стартовый поединок отбора к ЧМ-2022 против французов.

Выездной матч состоится 24 марта в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 21:45.

Отметим, что два своих следующих поединка отбора Украина проведет на "Арене Львов". 28 марта – против Финляндии, и 31 – против Казахстана. Оба матча также начнутся в 21:45.

Напомним, что кроме Франции, Финляндии, Казахстана и Украины в группе присутствует и Босния и Герцеговина.