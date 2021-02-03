Национальная сборная Украины
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Маркевич оценил перспективы Коваленко в сборной Украины
Советует выбивать место в основе клуба
Председатель комитета сборных команд УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал будущее полузащитника Виктора Коваленко в сборной Украины. 24-летний полузащитник 1 февраля официально стал игроком итальянской "Аталанты".
Все зависит прежде всего от самого Коваленко. Если сумеет стать основным игроком "Аталанты", то у него все будет в порядке и в команде Андрея Шевченко.
Хотя нужно признать, что конкуренция в сборной среди полузащитников за место в старте очень острая.
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Источник:meta-ratings
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