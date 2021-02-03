Маркевич оценил перспективы Коваленко в сборной Украины

Председатель комитета сборных команд УАФ Mирон Mаркевич прокомментировал будущее полузащитника Виктора Коваленко в сборной Украины. 24-летний полузащитник 1 февраля официально стал игроком итальянской "Аталанты".

Все зависит прежде всего от самого Коваленко. Если сумеет стать основным игроком "Аталанты", то у него все будет в порядке и в команде Андрея Шевченко.

Хотя нужно признать, что конкуренция в сборной среди полузащитников за место в старте очень острая.