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УАФ просит власти Львова позволить в марте на Арене Львов матчи со зрителями
Сборная Украины
Украинская Ассоциация футбола обратилась к громаде Львова с просьбой разрешить болельщикам посетить 2 матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана, передает ТК Футбол.
Ассоциация просит разрешить заполнить "Арену Львов" на 30% от общей вместимости - около 10 500 зрителей.
Матчи против Финляндии и Казахстана состоятся 28 и 31 марта соответственно.
В прошлом году только два поединка сборной Украины состоялись со зрителями - против Германии (1:2) и Испании (1:0), оба - в Киеве.
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