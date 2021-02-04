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УАФ просит власти Львова позволить в марте на Арене Львов матчи со зрителями

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины

УАФ просит власти Львова позволить в марте на Арене Львов матчи со зрителями
Новина українською

Украинская Ассоциация футбола обратилась к громаде Львова с просьбой разрешить болельщикам посетить 2 матча сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана, передает ТК Футбол.

Ассоциация просит разрешить заполнить "Арену Львов" на 30% от общей вместимости - около 10 500 зрителей.

Матчи против Финляндии и Казахстана состоятся 28 и 31 марта соответственно.

В прошлом году только два поединка сборной Украины состоялись со зрителями - против Германии (1:2) и Испании (1:0), оба - в Киеве.

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В статье: Украина Арена Львов УАФ Львов
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Источник:
Футбол News

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