  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Отбор к ЧМ, товарищеские матчи и Евро-2020

Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков
UA-Футбол
Новина українською

2021-й год обещает быть очень насыщенным для сборной Украины. Уже в марте команда Андрея Шевченко стартует в отборе к ЧМ-2022, в июне будет, по крайней мере, три поединка финальной части Евро (конечно, все мы надеемся, что сине-желтые выйдут в плей-офф и это количество увеличится). Параллельно национальная сборная сыграет пять товарищеских игр.

Вашему вниманию полное расписание матчей сборной Украины в 2021 году.

Весна

24 марта. Отбор к ЧМ-2022
Франция - Украина

28 марта. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Финляндия

31 марта. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Казахстан

23 мая. Товарищеский матч
Украина - Бахрейн

Лето

3 июня. Товарищеский матч
Украина - Северная Ирландия

7 июня. Товарищеский матч
Украина - Кипр

13 июня. Евро-2020
Нидерланды - Украина

17 июня. Евро-2020
Украина - Северная Македония

21 июня. Евро-2020
Украина - Австрия

Осень

1 сентября. Отбор к ЧМ-2022
Казахстан - Украина

4 сентября. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Франция

8 сентября. Товарищеский матч
Чехия - Украина

9 октября. Отбор к ЧМ-2022
Финляндия - Украина

12 октября. Отбор к ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина

11 ноября. Товарищеский матч
Украина - Болгария

16 ноября. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Босния и Герцеговина

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Евро-2020 товарищеские матчи отбор к ЧМ-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
leontiyak8ck
04.02.2021 в 09:30
СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Cocyт и дaют без дeнeг. Тысячи дaвaлок жаждут ceкcа и cпepмы. Заходи и сам увидишь----- srt.vg/facks
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...