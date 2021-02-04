Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков
Отбор к ЧМ, товарищеские матчи и Евро-2020
2021-й год обещает быть очень насыщенным для сборной Украины. Уже в марте команда Андрея Шевченко стартует в отборе к ЧМ-2022, в июне будет, по крайней мере, три поединка финальной части Евро (конечно, все мы надеемся, что сине-желтые выйдут в плей-офф и это количество увеличится). Параллельно национальная сборная сыграет пять товарищеских игр.
Вашему вниманию полное расписание матчей сборной Украины в 2021 году.
Весна
24 марта. Отбор к ЧМ-2022
Франция - Украина
28 марта. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Финляндия
31 марта. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Казахстан
23 мая. Товарищеский матч
Украина - Бахрейн
Лето
3 июня. Товарищеский матч
Украина - Северная Ирландия
7 июня. Товарищеский матч
Украина - Кипр
13 июня. Евро-2020
Нидерланды - Украина
17 июня. Евро-2020
Украина - Северная Македония
21 июня. Евро-2020
Украина - Австрия
Осень
1 сентября. Отбор к ЧМ-2022
Казахстан - Украина
4 сентября. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Франция
8 сентября. Товарищеский матч
Чехия - Украина
9 октября. Отбор к ЧМ-2022
Финляндия - Украина
12 октября. Отбор к ЧМ-2022
Босния и Герцеговина - Украина
11 ноября. Товарищеский матч
Украина - Болгария
16 ноября. Отбор к ЧМ-2022
Украина - Босния и Герцеговина
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