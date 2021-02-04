Сборная Украины сыграет минимум 16 матчей в 2021-м. Календарь поединков

2021-й год обещает быть очень насыщенным для сборной Украины. Уже в марте команда Андрея Шевченко стартует в отборе к ЧМ-2022, в июне будет, по крайней мере, три поединка финальной части Евро (конечно, все мы надеемся, что сине-желтые выйдут в плей-офф и это количество увеличится). Параллельно национальная сборная сыграет пять товарищеских игр.

Вашему вниманию полное расписание матчей сборной Украины в 2021 году.

Весна

24 марта. Отбор к ЧМ-2022

Франция - Украина

28 марта. Отбор к ЧМ-2022

Украина - Финляндия

31 марта. Отбор к ЧМ-2022

Украина - Казахстан

23 мая. Товарищеский матч

Украина - Бахрейн

Лето

3 июня. Товарищеский матч

Украина - Северная Ирландия

7 июня. Товарищеский матч

Украина - Кипр

13 июня. Евро-2020

Нидерланды - Украина

17 июня. Евро-2020

Украина - Северная Македония

21 июня. Евро-2020

Украина - Австрия

Осень

1 сентября. Отбор к ЧМ-2022

Казахстан - Украина

4 сентября. Отбор к ЧМ-2022

Украина - Франция

8 сентября. Товарищеский матч

Чехия - Украина

9 октября. Отбор к ЧМ-2022

Финляндия - Украина

12 октября. Отбор к ЧМ-2022

Босния и Герцеговина - Украина

11 ноября. Товарищеский матч

Украина - Болгария

16 ноября. Отбор к ЧМ-2022

Украина - Босния и Герцеговина