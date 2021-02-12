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Нуриев: Очень хочется попробовать себя на международном уровне, но в сборной Украины очень высокая конкуренция
Федерация Азербайджана хочет натурализовать двух игроков Миная
Украинский полузащитник "Mиная" Анатолий Нуриев рассказал о
"Пока что особо комментировать нечего, хотя, если откровенно, то очень хочется попробовать себя на международном уровне. Впервые разговоры о том, что у меня может появиться возможность сыграть за сборную Азербайджана, появились еще год назад. Ведь у меня по отцовской линии есть азербайджанские корни. Да, я воспитанник закарпатского футбола, всегда мечтал попасть в сборную Украины, но у нас очень высокая конкуренция, даже вызова в главную команду страны можно не дождаться, не говоря уже о дебюте.
Впрочем, пока не хочется вникать в детали, тем более, что этим вопросом занимается азербайджанская сторона. Mое дело – доказывать свою профпригодность, выступая за "Mинай". Думаю, что конкретика появится уже весной, когда стартует отборочный цикл чемпионата мира", - сказал Нуриев.
Напомним, что к матчам юношеских сборных Украины Нуриев не привлекался. В нынешнем сезоне в 14 матчах за "Минай" хавбек забил 6 голов.
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