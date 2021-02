Все или ничего. Сегодня CAS рассмотрит дело о матче Швейцария - Украина

Уже сегодня, 16-го февраля, в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрено дело о матче Лиги Наций между Швейцарией и Украиной. Игра так и не состоялась, и именно сегодня будет решаться дальнейшая судьба команды Андрея Шевченко.

Что случилось?

17-го ноября 2020-го года должен был состояться матч шестого тура дивизиона А Лиги Наций между Швейцарией и Украиной. Обе команды вели борьбу за сохранения места в элите.

Однако игре не суждено было состояться. Из-за вспышки COVID-19 в сборной Украине врач швейцарского кантона Люцерн принял решение поместить нашу команду на карантин, не дав свое добро на проведение игры.

Switzerland have placed the entire Ukraine squad and staff into quarantine, meaing their Nations League game can't take place. "The Ukrainian football association confirmed they have no other team, i.e. eligible players, able to play the match, either today or tomorrow."

Причиной его решения стали положительные тесты в день игры, которые сдали Малиновский, Мораес и Кривцов. Последние два имели иммунитет к болячке, ведь уже успели ей переболеть. Также стоит отметить, что ранее положительными были Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Сидорчук, Соболь, Ризнык и Макаренко.

Что решили в УЕФА?

После отмены матча дело перешло в УЕФА, где и должны были вынести свой вердикт. На рассмотрение и принятие решения у них ушло восемь дней.

25-го ноября 2020-го на сайте УЕФА появился официальный вердикт - украинской сборной засчитали техническое поражение. Спустя несколько дней в УАФ была доставлена мотивационная часть решения, изложенная на 17 страницах. В частности, речь шла о том, что украинская сторона должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.

Switzerland-Ukraine 3:0.

I am not going to comment on the decision of UEFA.

I just want to thank the coaching team, medical staff, UAF, all football players of our team and fans for the high professionalism and unity with the team .

We are not responsible for the result. pic.twitter.com/XhkXzpHr29