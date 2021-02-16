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Национальная сборная Украины

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Все или ничего. Сегодня CAS рассмотрит дело о матче Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решающий день для нашей сборной

Все или ничего. Сегодня CAS рассмотрит дело о матче Швейцария - Украина

AS

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня, 16-го февраля, в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет рассмотрено дело о матче Лиги Наций между Швейцарией и Украиной. Игра так и не состоялась, и именно сегодня будет решаться дальнейшая судьба команды Андрея Шевченко.

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Что случилось?

17-го ноября 2020-го года должен был состояться матч шестого тура дивизиона А Лиги Наций между Швейцарией и Украиной. Обе команды вели борьбу за сохранения места в элите.

Однако игре не суждено было состояться. Из-за вспышки COVID-19 в сборной Украине врач швейцарского кантона Люцерн принял решение поместить нашу команду на карантин, не дав свое добро на проведение игры.

Причиной его решения стали положительные тесты в день игры, которые сдали Малиновский, Мораес и Кривцов. Последние два имели иммунитет к болячке, ведь уже успели ей переболеть. Также стоит отметить, что ранее положительными были Коваленко, Цыганков, Ярмоленко, Сидорчук, Соболь, Ризнык и Макаренко.

Что решили в УЕФА?

После отмены матча дело перешло в УЕФА, где и должны были вынести свой вердикт. На рассмотрение и принятие решения у них ушло восемь дней.

25-го ноября 2020-го на сайте УЕФА появился официальный вердикт - украинской сборной засчитали техническое поражение. Спустя несколько дней в УАФ была доставлена мотивационная часть решения, изложенная на 17 страницах. В частности, речь шла о том, что украинская сторона должна была предвидеть возможность полной замены команды в случае необходимости после позитивных тестов в Германии.

Что было дальше?

УАФ решила не мешкать и в нужный срок подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Украинская сторона, устами Андрея Павелко и других футбольных чиновников, несколько раз говорила, что позиция Украина "сильная и уверенная" и мы готовы защитить свои интересы.

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Как сообщил Александр Денисов, на слушании дела, помимо команды юристов, украинскую сторону будет представлять Андрей Павелко, параллельно занимающий должность члена Исполнительного комитета УЕФА. Вместе с собой он позвал Андрея Шевченко - легенду европейского футбола и главного наставника нашей сборной.

Какое может быть принято решение?

Варианта два. Первый - плачевный. CAS не примет апелляцию и оставит в силе решение УЕФА. В подобном случае, нашей сборной будет засчитано техническое поражение и мы покинем элитный дивизион А.

Второй вариант более оптимистичный. Спортивный суд встанет на сторону Украины и отменит прошлое решение. При таком развитии событий, вполне вероятно, что игра Швейцария - Украина будет сыграна в 2021-м году, во время одной из пауз, которые предназначена для матчей сборных.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Комментарии (8)
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ruslans3nu
16.02.2021 в 09:26
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ascent (Луксор)
16.02.2021 в 09:47
Вот если бы были женаты, то Простокваша подумал ...
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0
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ascent (Луксор)
16.02.2021 в 09:19
Если успеют принять решение, то как мы поступим с Брюгге?
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 09:44
Хапнем пару голов в перенесеном матче.
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 08:47
Хочется поверить в сказку, но.....
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 08:46
Ничего не изменится
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
16.02.2021 в 07:42
Жаль что сегодня а не после матча динамо брюгге который может не состояться
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+2
0
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simargl (Чернигов)
16.02.2021 в 07:19
Хотелось бы переигровку. Ну, а если нет, то можно закрыть на карантин Брюгге и требовать технарь для них. Сатисфакция.
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+2
0


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