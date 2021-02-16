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Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено
Сегодня CAS должен поставить точку в затянувшемся деле
УАФ
Сегодня, 16 февраля, состоится заседание CAS по делу "
"В Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела, который будет рассматривать Спортивный арбитраж. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание.
Швейцарскую сторону представит Роберт Брайт. Это генеральный секретарь Ассоциации футбола, также он является юристом от швейцарской стороны. Если вы спросите моё мнение, то я считаю, что лучшим решением было бы - сыграть матч между Швейцарией и Украиной 17 ноября или даже позже.
Проблема для Украины - УЕФА не предусмотрело возможностей для переигровки таких матчей. Нужно понимать, что органы здравоохранения в период пандемии наделены большой властью и могут принимать вот такие решения. Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено", - сказал Шиффрль.
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