Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено

Сегодня, 16 февраля, состоится заседание CAS по делу " Украина против УЕФА", в котором украинская Ассоциация футбола оспаривает решение организации про техническое поражение в несыгранном матче Лиги наций со Швейцарией. Журналист швейцарского издания "Tages-Anzeiger" Томас Шиффрль оценил шансы Украины в этом деле.

"В Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела, который будет рассматривать Спортивный арбитраж. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание.

Швейцарскую сторону представит Роберт Брайт. Это генеральный секретарь Ассоциации футбола, также он является юристом от швейцарской стороны. Если вы спросите моё мнение, то я считаю, что лучшим решением было бы - сыграть матч между Швейцарией и Украиной 17 ноября или даже позже.

Проблема для Украины - УЕФА не предусмотрело возможностей для переигровки таких матчей. Нужно понимать, что органы здравоохранения в период пандемии наделены большой властью и могут принимать вот такие решения. Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено", - сказал Шиффрль.