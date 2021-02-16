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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня CAS должен поставить точку в затянувшемся деле

Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено

УАФ

Новина українською

Сегодня, 16 февраля, состоится заседание CAS по делу "Украина против УЕФА", в котором украинская Ассоциация футбола оспаривает решение организации про техническое поражение в несыгранном матче Лиги наций со Швейцарией. Журналист швейцарского издания "Tages-Anzeiger" Томас Шиффрль оценил шансы Украины в этом деле.

"В Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела, который будет рассматривать Спортивный арбитраж. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание.

Швейцарскую сторону представит Роберт Брайт. Это генеральный секретарь Ассоциации футбола, также он является юристом от швейцарской стороны. Если вы спросите моё мнение, то я считаю, что лучшим решением было бы - сыграть матч между Швейцарией и Украиной 17 ноября или даже позже.

Проблема для Украины - УЕФА не предусмотрело возможностей для переигровки таких матчей. Нужно понимать, что органы здравоохранения в период пандемии наделены большой властью и могут принимать вот такие решения. Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено", - сказал Шиффрль.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА CAS УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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storm_ua (Николаев)
16.02.2021 в 17:52
Павелки и ко довели эту ситуацию до такого, поэтому Швейцарии ничего не грозит
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Pavel_ (Москва )
16.02.2021 в 17:32
Матч состоится на поле... удивительно... Так себе походу эксперт
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Запорізьке Торпедо (zp)
16.02.2021 в 17:21
в а чем он эксперт? по удивлению?
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+1
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viajador (с. Печихвости)
16.02.2021 в 17:21
"Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если будет решение о разрешении спора в духе равной спортивной конкуренции".
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.02.2021 в 17:11
Кантоны от СПИДа не умрут.
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+1
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.02.2021 в 17:02
Надто багато грошей витратили швейцарці на хабарі, тому здивований буде?Сцикуни!
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+1
0
viajador (с. Печихвости)
16.02.2021 в 17:23
Вони не гроші витратили, а зв'язки впливу.
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0
0
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 16:56
Щоб тебе перекособучило від здивування.
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+3
-2


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