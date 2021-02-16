В CAS прошли слушания по делу Украина против УЕФА, но решения суда еще нет

16 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение УЕФА относительно технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться в ноябре 2020.

Как сообщает УАФ, заседание продолжалось более пяти часов. О том, когда именно CAS объявит решение, информации нет.

"Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых - право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании - Украинский и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА - было предоставлено право предоставить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов. В общем заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом. Лозанны в соответствии с действующими процедурных правил", - прокомментировал ход заседания генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Стоить отметить, что ранее украинские источники сообщали о том, что с момента слушаний и до оглашения итогового решения CAS может пройти до 3-х недель.