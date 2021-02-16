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В CAS прошли слушания по делу Украина против УЕФА, но решения суда еще нет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Придется еще немного подождать

В CAS прошли слушания по делу Украина против УЕФА, но решения суда еще нет

Новина українською

16 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение УЕФА относительно технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться в ноябре 2020.

Как сообщает УАФ, заседание продолжалось более пяти часов. О том, когда именно CAS объявит решение, информации нет.

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"Спортивный арбитражный суд четко придерживается процедурных моментов, среди которых - право сторон, участвующих в процессе, быть услышанными. Поэтому всем трем сторонам, принимавших участие в заседании - Украинский и швейцарской ассоциациям, а также представителю УЕФА - было предоставлено право предоставить аргументацию своих позиций и апеллировать к аргументам оппонентов.

В общем заседание продолжалось более пяти часов. На мой взгляд, наша юридическая команда сработала профессионально. А решение по делу будет должным образом объявлено Спортивным арбитражным судом. Лозанны в соответствии с действующими процедурных правил", - прокомментировал ход заседания генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Стоить отметить, что ранее украинские источники сообщали о том, что с момента слушаний и до оглашения итогового решения CAS может пройти до 3-х недель.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА CAS Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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kapkan (Луганск)
16.02.2021 в 20:14
Как-то смешно, что в Швейцарии принимают решение относительно матча сборной Швейцарии!!!
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.02.2021 в 20:10
та ну б...дь. ну хоть задумались
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
16.02.2021 в 20:09
Было б зд0рово потом почитать стенограмму... Какие там аргументы у швейцарцев, вааще, могут быть ?!
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+3
0
Slavutic
16.02.2021 в 20:00
ПЕРЕИГРОВКА И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!!!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.02.2021 в 20:04
перенос!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
16.02.2021 в 19:59
Насыпать немного больше половины и замочить на два часа. После промыть и высушить.
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+2
0


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