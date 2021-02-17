Павелко о матче Швейцария - Украина : Жеребьевка - это тоже будет решение, с которым мы согласимся

16 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно засчитанного сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал заседание в Лозанне.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.