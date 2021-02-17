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Павелко о матче Швейцария - Украина : Жеребьевка - это тоже будет решение, с которым мы согласимся

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но лучше сыграть

Павелко о матче Швейцария - Украина : Жеребьевка - это тоже будет решение, с которым мы согласимся

ffu.ua

Новина українською

16 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно засчитанного сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

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Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал заседание в Лозанне.

"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.

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В статье: Украина Швейцария CAS Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Po4eson (Одесса)
17.02.2021 в 00:19
Бред какой-то
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