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Павелко о матче Швейцария - Украина : Жеребьевка - это тоже будет решение, с которым мы согласимся
Но лучше сыграть
ffu.ua
16 февраля Спортивный арбитражный суд Лозанны в онлайн-режиме провел заседание по апелляционной жалобе УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно засчитанного сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал заседание в Лозанне.
"С нашей стороны мы предлагаем главную задачу - сыграть матч на футбольном поле. Для этого важно, чтобы УЕФА принял такое решение. Если же совсем не получится найти даты для игры, тогда уже жеребьевка рассудит. Это тоже будет решение, с которым мы согласимся, как со справедливым", - сказал Павелко.
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