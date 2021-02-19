Денисов о решении суда Лозанны: УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы

На прошлой неделе в CAS состоялось слушание по делу о техническом поражении сборной Украины в матче со швейцарцами. Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал об основных деталях этого заседания.

"Назовем это дело "Украина против УЕФА" за желание сыграть в футбол. Это выглядит полнейшим абсурдом. Украина хочет сыграть в футбол, а УЕФА хочет не дать Украине сыграть в футбол и остаться при своем решении. Это принципиальный вопрос для организации. Поэтому у меня такие большие сомнения по итогу разбирательства. Мы реально можем его проиграть. Лозаннский суд всегда имеет в своем рукаве первый шаг - примирение и решение вопроса без суда. Сыграть матч можно, даты есть. Но УЕФА и Швейцария приняли концепцию войны против Украины. Примеры с футзалом, когда Дания не прилетела в Украину из-за решения датских властей не выпустить сборную в Украину, УЕФА не рассматривает. Как и примеры из клубного футбола. Все сводится к ситуации, как это было в ноябре, чтобы не допустить, чтобы система проиграла.

Со стороны Украины были семь человек - Павелко, Шевченко, юристы. От УЕФА были два юриста, со стороны Швейцарии - вообще один представитель. Они чувствуют себя спокойно в этой компании и не боятся за результат. Я не имею права рассказывать о том, что было внутри. Я крайне аккуратен, чтобы у УАФ и сборной не было последствий. УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы. А пчелы не бывают против меда, коалиция очень сильная. Павелко, по сути член исполкома УЕФА, идет по сути против УЕФА. Вредит ли ему это? Безусловно, да. Не вступать ему в конфликт? Он бы уже сегодня не был президентом УАФ. Для него это конфликт интересов, но он намерен биться до конца. Но УЕФА будет стоять до конца, чтобы победить Украину.

К тому же, Чеферин - явно не тот президент УЕФА, который готов судиться с одним из членов организации. После принятия решения он несколько раз уточнял у подчиненных, все ли соблюдено и нет ли возможности провести матч. Подчиненные четко его убеждали, что это безусловное техническое поражение сборной Украины. Сейчас эти чиновники будут стараться защитить свое решение перед боссом", - заявил Денисов.