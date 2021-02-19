Источник: Мотивационное решение CAS по матчу Швейцария – Украина должно быть в конце марта

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал, когда можно ждать решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина.

"Мотивационное решение должно быть предоставлено в конце марта, ждать осталось не так долго. Если же матч разрешат сыграть, УАФ будет предлагать вариант.

Мы с коллегами прошерстили календарь. В первую очередь бросается в глаза период перед Евро, где сборные будут проводить спарринги. Украина и Швейцария не в одной группе, могут сыграть, но не в рамках товарищеского матча, а в рамках Лиги наций.

УАФ в силах отменить какой-то товарищеский матч, заплатить пеню, но провести матч Лиги наций. Еще одна вероятная дата – финальный розыгрыш Лиги наций в октябре. Как раз в эти даты Украина и Швейцария могут провести эти матчи, чтобы решить спор на поле.

Возможно, это состоится, но странно, что кроме Украины в этом споре никто не хочет сыграть в футбол. Возможен еще жребий, он может нас в какой-то степени устраивать. Жребий – это победа, ничья или поражение, а нас не устроит только поражение", – сказал Денисов.