  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Источник: Мотивационное решение CAS по матчу Швейцария – Украина должно быть в конце марта
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Мотивационное решение CAS по матчу Швейцария – Украина должно быть в конце марта

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Решение откладывается еще на пару недель

Источник: Мотивационное решение CAS по матчу Швейцария – Украина должно быть в конце марта

AS

Новина українською

Директор каналов "Футбол" Александр Денисов рассказал, когда можно ждать решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина.

"Мотивационное решение должно быть предоставлено в конце марта, ждать осталось не так долго. Если же матч разрешат сыграть, УАФ будет предлагать вариант.

Мы с коллегами прошерстили календарь. В первую очередь бросается в глаза период перед Евро, где сборные будут проводить спарринги. Украина и Швейцария не в одной группе, могут сыграть, но не в рамках товарищеского матча, а в рамках Лиги наций.

Читайте такжеДенисов о решении суда Лозанны: УЕФА находится в Швейцарии, а это как мед и пчелы

УАФ в силах отменить какой-то товарищеский матч, заплатить пеню, но провести матч Лиги наций. Еще одна вероятная дата – финальный розыгрыш Лиги наций в октябре. Как раз в эти даты Украина и Швейцария могут провести эти матчи, чтобы решить спор на поле.

Возможно, это состоится, но странно, что кроме Украины в этом споре никто не хочет сыграть в футбол. Возможен еще жребий, он может нас в какой-то степени устраивать. Жребий – это победа, ничья или поражение, а нас не устроит только поражение", – сказал Денисов.

Напомним, что слушание состоялось 16 февраля. Ранее сообщалось, что решение ожидается через три недели.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария УЕФА Александр Денисов CAS ТК Футбол УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...