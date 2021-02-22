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Павелко: Жеребьевка - более справедливое решение для матча Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он хочет, чтобы игра состоялась

Павелко: Жеребьевка - более справедливое решение для матча Швейцария - Украина

Фото - ТК Футбол

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ситуацию по аппеляции УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно засчитанного сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

"Коронавирус вводит нашу жизнь в совершенно другие реалии. Мы живем в очень уникальное время и наша задача - сохранить футбол. Андрей Николаевич Шевченко прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он был все время на связи, мы были в контакте. Я держал его в курсе событий, он очень переживает. Он считает, что будет справедливым сыграть матч.

Жеребьевка - это более справедливое решение для всех сторон. Но мы сейчас о ней не рассуждаем, так как мы считаем, что есть даты для проведения такого матча. Мы четко хотим выяснить сильнейшего на футбольном поле", - сказал Павелко.

Напомним, что решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина должно быть в конце марта.

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В статье: Украина Швейцария Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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VladKoval61 (Херсон)
22.02.2021 в 09:54
не верю в справедливость
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 09:27
Мало того , що злодій, корупціонер, брехун, та ще й виявляється, що Дебіл з великої літери...
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
22.02.2021 в 09:07
Паффлин пусть определится или игра или жеребьевка, которую он считает более справедливой Вот слизняк!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
22.02.2021 в 08:51
До кінця березня той матч вже б давно зіграли і забули. А так Швейцарія тільки штучно створює проблему на рівному місці.
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+3
0
can (Торонто, Львов)
22.02.2021 в 08:36
Какого накала был бы матч. Дай Бог, чтобы состоялся!
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+4
0


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