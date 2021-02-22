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Павелко: Жеребьевка - более справедливое решение для матча Швейцария - Украина
Он хочет, чтобы игра состоялась
Фото - ТК Футбол
Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал ситуацию по аппеляции УАФ на решение Апелляционного комитета УЕФА относительно засчитанного сборной Украины технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.
"Коронавирус вводит нашу жизнь в совершенно другие реалии. Мы живем в очень уникальное время и наша задача - сохранить футбол. Андрей Николаевич Шевченко прилетел, чтобы поддержать нашу позицию в этом вопросе. Он был все время на связи, мы были в контакте. Я держал его в курсе событий, он очень переживает. Он считает, что будет справедливым сыграть матч.
Жеребьевка - это более справедливое решение для всех сторон. Но мы сейчас о ней не рассуждаем, так как мы считаем, что есть даты для проведения такого матча. Мы четко хотим выяснить сильнейшего на футбольном поле", - сказал Павелко.
Напомним, что решение спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина должно быть в конце марта.
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