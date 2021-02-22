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Цитаишвили: Не имею права сейчас говорить о смене гражданства

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но дыма без огня не бывает

Цитаишвили: Не имею права сейчас говорить о смене гражданства

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Ворскле", прокомментировал информацию о том, что он может сменить футбольное гражданство с украинского на грузинское и выступать за сборную Грузии.

"Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.

Сейчас я сосредоточен на футболе в составе "Ворсклы". Отлично себя чувствую в этой команде. Меня отлично принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику. Хочу проявить себя, чтобы вернуться в киевское "Динамо".

Думаю, что нам с "Ворсклой" по силам пробиться в еврокубки. Самая главная сейчас проблема – поля и погода. Не ожидал, что матчи не отменят и мы будем играть на таких полях, которые сейчас явно не готовы к сезону. Думаю, это мешает показать нам, футболистам, свое мастерство на 100 процентов. Кроме того, возрос риск получить травму, тем более игрокам сборной", - сказал Цитаишвили.

Напомним, что 20-летний Цитаишвили был заигран почти за все сборные Украины, начиная с U-17 и заканчивая молодёжной командой U-21, однако в национальную сборную страны не вызывался. В составе сборной Украины U-20 в 2019 году хавбек стал чемпионом мира.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Грузия Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Комментарии (5)
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Tasha (Киев)
22.02.2021 в 23:15
Невже хочуть в такий спосіб натиснути на ТШ збірної щоб Цитаішвілі за Збірну України заграли.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
22.02.2021 в 23:24
Можливо. А може просто грузини хочуть мати у себе діючого чемпіона світу)))
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Artemanat (Кривой Рог)
22.02.2021 в 22:43
Мы прямо на уровне Хорватии или Бельгии что можем талантами раскидываться! Заиграют за Грузию, там выйдет отыграет пару приличных матчей и перейдет в какой-то Лейпциг или Зальцбург ну,а дальше вы знаете что будет..... Браво Павелко,Браво Шевченко...... Теперь просрать Шуранова,Брука и остальную молодёжь
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+1
-3
Tasha (Киев)
22.02.2021 в 23:14
В нього контракт з Динамо, хто його в Зальцбург чи Лейпциг відпустить
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FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2021 в 23:33
Та давай всех тащить, там в Азербайджан пару хотят забрать, найдем ещё армян, узбеков... всех заиграем!
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