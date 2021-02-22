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Цитаишвили: Не имею права сейчас говорить о смене гражданства
Но дыма без огня не бывает
uaf.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, который играет в аренде в "Ворскле", прокомментировал информацию о том, что
"Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.
Сейчас я сосредоточен на футболе в составе "Ворсклы". Отлично себя чувствую в этой команде. Меня отлично принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику. Хочу проявить себя, чтобы вернуться в киевское "Динамо".
Думаю, что нам с "Ворсклой" по силам пробиться в еврокубки. Самая главная сейчас проблема – поля и погода. Не ожидал, что матчи не отменят и мы будем играть на таких полях, которые сейчас явно не готовы к сезону. Думаю, это мешает показать нам, футболистам, свое мастерство на 100 процентов. Кроме того, возрос риск получить травму, тем более игрокам сборной", - сказал Цитаишвили.
Напомним, что 20-летний Цитаишвили был заигран почти за все сборные Украины, начиная с U-17 и заканчивая молодёжной командой U-21, однако в национальную сборную страны не вызывался. В составе сборной Украины U-20 в 2019 году хавбек стал чемпионом мира.
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