Национальная сборная Украины
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Товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится в Харькове
Харьков на повестке дня
Товарищеский матч сборных
Данное решение предварительно утвердил Исполком УАФ.
Напомним, что поединок, который запланирован в рамках подготовки к Евро-2020, состоится 23 мая.
Ранее также сообщалось, что 24 мая в Харькове пройдет очередной Конгресс УАФ.
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Источник:сайт Харьковской облгосадминистрации
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