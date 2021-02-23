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Товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится в Харькове

Национальная сборная Украины
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Товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится в Харькове

Новина українською

Товарищеский матч сборных Украины и Бахрейна состоится в Харькове.

Данное решение предварительно утвердил Исполком УАФ.

Напомним, что поединок, который запланирован в рамках подготовки к Евро-2020, состоится 23 мая.

Ранее также сообщалось, что 24 мая в Харькове пройдет очередной Конгресс УАФ.

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В статье: Украина ОСК "Металлист" Бахрейн
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