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Национальная сборная Украины

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Матч между сборными Франции и Украины пройдет без зрителей

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой

Матч между сборными Франции и Украины пройдет без зрителей

Новина українською

Гостевой матч сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции пройдет без зрителей. Об этом сообщает L’Équipe.

Федерация футбола Франции хотела, чтобы встречу на "Стад де Франс" посетило небольшое число зрителей. Но власть не разрешила проводить матч со зрителями, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, что встреча состоится 24 марта. Начало – в 21.45.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
lequipe.fr

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