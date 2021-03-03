Национальная сборная Украины
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Матч между сборными Франции и Украины пройдет без зрителей
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой
Гостевой матч сборной Украины в квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции пройдет без зрителей. Об этом сообщает L’Équipe.
Федерация футбола Франции хотела, чтобы встречу на "Стад де Франс" посетило небольшое число зрителей. Но власть не разрешила проводить матч со зрителями, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Напомним, что встреча состоится 24 марта. Начало – в 21.45.
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Источник:lequipe.fr
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