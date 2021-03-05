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Денисов: Вероятность поражения Украины в Лозанне высокая, но шансы остаются

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Решение должно быть в 20-х числах марта

Денисов: Вероятность поражения Украины в Лозанне высокая, но шансы остаются

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов отреагировал на информацию об отсутствии бонусных выплат за победу группе юристов, которые представляли Украину в CAS по делу о засчитанном сборной Украины техпоражении в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.

"О том, что УАФ может проиграть это дело, я рассказывал две недели назад. Ничего нового. В этом деле не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Это разные весовые категории. Да, вероятность проиграть высокая, но шансы остаются.

На самом деле, все сейчас в подвисшем состоянии, новостей просто никаких нет. В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", - сказал Денисов.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Александр Денисов CAS УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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MaximSK (Киев)
05.03.2021 в 19:40
Надо забыть про Лигу Нации, там шансов реально мало. Надо сконцентрироваться на отборе к ЧМ и Евро. Лига Нации по сути товарищеский турнир, возможность сыграть с топ сборными.
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0
-4
Alex.696 (Немирів)
05.03.2021 в 21:09
А які топ збірні в групі в?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 19:13
Сайт спорт.уа вже оголосив про рішення Лозанни на користь УЄФА на підставі інфи від Динамо, яке, начебто, знашло перерахування грошей від УАФ до адвокатської контори, що презентувала інтереси УАФ на процесі, без преміальних, передбачених у разі виграшу справи.
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0
-3


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