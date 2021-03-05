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Денисов: Вероятность поражения Украины в Лозанне высокая, но шансы остаются
Решение должно быть в 20-х числах марта
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов отреагировал на информацию об отсутствии бонусных выплат за победу группе юристов, которые представляли Украину в CAS по делу о засчитанном сборной Украины техпоражении в матче Лиги наций против сборной Швейцарии.
"О том, что УАФ может проиграть это дело, я рассказывал две недели назад. Ничего нового. В этом деле не Украина против УЕФА, а УЕФА против Украины. Это разные весовые категории. Да, вероятность проиграть высокая, но шансы остаются.
На самом деле, все сейчас в подвисшем состоянии, новостей просто никаких нет. В двадцатых числах марта мы узнаем итоговое решение", - сказал Денисов.
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