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Национальная сборная Украины

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С Бесединым, но без Буяльского. Расширенный список Шевченко на мартовские матчи сборной

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

33 игрока, но список будет корректироваться

С Бесединым, но без Буяльского. Расширенный список Шевченко на мартовские матчи сборной

Павло Кубанов, УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов, которых он планирует вызвать на первый в 2021 году сбор национальной команды.

В реестр вошли 33 футболиста, но ближе к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Напомним, что в марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24-го числа в Сен-Дени сине-желтые сыграют с действующими чемпионами мира, французами, 28-го во Львове померяются силами с Финляндией, а 31-го также в столице Галичины примут Казахстан.

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Источник:
УАФ

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Комментарии (53)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.03.2021 в 21:10
Викликати ніякого Коваленка та не викликати граючого Буяльського, це якийсь нонсенс.
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
05.03.2021 в 20:52
На отсев в этом списке:Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко, Андрей Лунин, Александр Тимчик, Марлос, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Жуниор Мораес. Они, на данный момент в сборной ЛЕВЫЕ. Или нет практики, или никакие. Ярмола под вопросом. И остаётся 1 место для Буи, но его игнорят...
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:59
Все верно.
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+1
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
05.03.2021 в 21:15
Матвієнко?Ти накурений?А дерево Ярмоленко під питанням? Ти футбол хоч іноді дивишся?
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+1
0
kapkan (Луганск)
05.03.2021 в 20:42
Шепелев, Коноплянка, Макаренко(можно ещё Коваленко и Сидорчука сюда прицепить)что делают в этом списке???? А Буяльскому и Кочергину места в обойме нет...
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+2
0
xapyga (Запорожье)
05.03.2021 в 20:53
Сидорку при цыгане играть стал совсем не плохо,его надо по любому брать.Шепелев ну такое,Буяльский горшки с Шевой побил.А так Кочергин по лучше остальных
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0
-1
Unselfish (Белая Церковь )
05.03.2021 в 20:59
Что в сборной забыл весь состав Шахтьора??? Там только Трубин заслужил вызов. Тымчика отсеют, мало практики. С какого бодуна вечнолавочный Коваленко в сборной? Лунин нах из сборной, за какие заслуги??? Лучше Панькива взять, с Днепром-1 тянул дай боже...
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+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
05.03.2021 в 21:09
Вместо Лунина лучше б взяли Панькива, могёт ведь, с Днепром-1 это доказал, тащил дай боже каждому. Ну и отсутствие лучшего на данный момент атакующего полузащитника страны Буяльского, это ПОЗОРИЩЕ...
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:40
Шева, візьми Буяльського, не ганьбись перед Україною.
Ответить
+6
-1
kapkan (Луганск)
05.03.2021 в 20:38
Что за личная неприязнь? На данный момент Буяльский чё один из сильнейших исполнителей на своей позиции. И он это доказывает и в Лиге Европы и ЧУ.А за Беседина я вообще молчу про это недоразумение...
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+5
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
05.03.2021 в 20:33
Нема чого париться через Буяльського,його довикличуть 99%,а от де Кочергін?
Ответить
0
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
05.03.2021 в 20:32
Бєсєдін-це футбольний прикол,а не футболіст.Він свій ліміт голів вичерпав на 2 сезони вперед
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+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:30
С Бесединым но без Буяльського. Шева, ты в своём уме? Похерить нормального пацана и взять вместо него дерево. Может хватит личных соплёй? На кону все-таки сборная а не бабские обиды.
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+8
0
Зритель (Харьков)
05.03.2021 в 20:10
Похоже - у Шевченко какие-то личные тёрки с Буяльским.
Ответить
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:31
Буня у Шевы любимую игрушку в песочнице забрал.
Ответить
+4
0
trafalgar (Запорожье)
05.03.2021 в 20:08
Кочергина можно было вызвать,игрок он хороший,явно не худе вити коваленка,и в замен Степе можно было Иванисеню взять
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
05.03.2021 в 20:08
Лунина и Конопу - в рамках моральной поддержки, что ли? А Буя что, разве травмирован? натурализовать бы Аллахьяра))
Ответить
+4
0
avatar
waleo (Киев)
05.03.2021 в 20:06
пора Шеве уже прямо сказать, что не так с Бу или зас..т? Вопрос будет обязательно на прессухе.
Ответить
+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.03.2021 в 19:59
це ж розширений список. через 2-3 дня відсіють Корнієнка. Сироту. Тимчика.. Шєпєлєва, Ще б забрати пам'ятників: Коноплянку і Пятова плюс марлосенка і мораєшенчука.. і вийде 25 футболльорів які зможуть грати. Ну ж не Супервітю відцепляти?)))
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+2
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
05.03.2021 в 20:12
Сивочолий за відсутності у сбірній інших бразилів може непогано створювати, а Морайчук на вістрі слабенкий, так
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+3
-1
MaximSK (Киев)
05.03.2021 в 19:38
Я бы убрал из состава Михайличенко. Коваленко и Шепелева, игроки имеют мало игровой практики, вряд ли чем то могут помочь сборной, зато вызвал бы Буяльского который находится в отличной форме вместо Коваленко в первую очередь.
Ответить
+6
0
ulych (Запоріжжя)
05.03.2021 в 19:28
Таке враження, що і в футболі, як і в політиці - Шева мусить робити те що накажуть, а не те що він хоче. Якщо він взагалі чогось хоче... Мурло-еш, Мурлос, Коноплянка, Коваленко-лавка - ці є, а от Юрченка, Кочергіна, Буяльського і тих хто нині грає бал в УПЛ нема...
Ответить
+8
-1
trafalgar (Запорожье)
05.03.2021 в 20:12
Внатуре
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:33
Чим Коваленко, який є і буде без гри кращий за Буяльського в прекрасній формі?
Ответить
+4
0
тутти-10 (Сумська область)
05.03.2021 в 19:14
З огляду на те, як ми будемо грати проти францій-нідерландів, та з огляду на рівень гри наших нападаючих, можна було б Кравця викликати. Бєсєдін є Бєсєдін, у Вірастюка техніка роботи з мячем, мабуть краща. Маррос не тягне в цьому сезоні. Один Рома? Вони його хочуть заганяти до смерті? Зате лівих захисників, до дурі....
Ответить
+2
-1
octavi4 (Warszawa)
05.03.2021 в 19:14
Беседин?))))) прикольно :)
Ответить
+7
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:34
Нехай Шева в дома з дітьми приколюється. На кону країна.
Ответить
+1
0
Wertu098 (8-2 -красота)
05.03.2021 в 19:11
Что делает в сборной Витя Голден бой деревенко?...киноплёнка,ляпов??
Ответить
+6
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 19:23
за хорошую полировку лавки, за "заслуги", за улыбки...
Ответить
+6
0
FC Energy (Новая Каховка)
05.03.2021 в 19:27
А Шепелев и Тымчик без игровой практики тебя не смущает?
Ответить
+4
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
05.03.2021 в 20:01
У Шепелева есть игровая практика.
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:35
Задрот блатний. Там таких багато.
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.03.2021 в 19:08
Какой Буяльский, это место Малиновского!!! Почему никого не удивляет Сирота, Тымчик...? Это сборники? Они себе места в клубе стабильного не имеют!
Ответить
+2
-9
Wertu098 (8-2 -красота)
05.03.2021 в 19:10
А то что на позицию левого защитника 4 человека,это тебя не смущает???
Ответить
+5
-1
avatar
Romerik (YNWA)
05.03.2021 в 19:48
А ты не подумал, что тому же Малиновскому или Зине нужна более менее равноценная знамена. Ну допустим Шапаренко подходит, но одного его мало. Шепелев и Коваленко сейчас пассажиры...
Ответить
+2
0
тутти-10 (Сумська область)
05.03.2021 в 19:07
Циганик красава! Наплів небелиць. Люди на різних сайтах перелаялися. А Кілмана немає). Ай да Ігор, ай да сук..н син!)
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.03.2021 в 20:06
не нае..ешь - не проживешь)
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.03.2021 в 19:06
вызывает пАсмАтреть. Степан - травма, Коно - за заслуги, Шепелев-?, Коваленко, Ярмола - нет практики, лавка (за заслуги), Беседин - хорошо бежит, Мораес - сейчас и не бежит... А по Буяльскому - мест нет... А Сколько потенциально левых защитников???
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:37
Беседин куда хорошо бежит? В магазин? Голы кто забивать будет?
Ответить
+2
-1
тутти-10 (Сумська область)
05.03.2021 в 19:04
Корнієнко, Миколенко, Михайличенко, Соболь - ліві захисники. Ще на цій позиції можуть зіграти - Матвієнко, Караваєв, Макаренко, Зінченко. Вісім, ВІСІМ гравців!!! Майже склад!))) Маща!!!))) Може Буяльського треба було б колись за Динамо на лівому фланзі оборони випустити? Тоді б на нього взернули увагу?
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.03.2021 в 20:39
На сьогоднішній день Буяльський у кращій формі за цих вісьмох разом взятих.
Ответить
+2
-1
IhorSt (Львів)
05.03.2021 в 18:59
Конопа, Коваленко... Шепелєв зрештою. Це кращі гравці??? А Буя, типу, слабший...???
Ответить
+6
0
Acsakal (Kharkov)
05.03.2021 в 18:45
Дійсно - дивно. Буяльський наразі - найкращий хавбек в Динамо. Викликати ніякого Шепелєва і не взяти Буяльського? Хоча пригадую свого часу ігнор збоку Фоменка кращого бомбардира ЧУ Девіча... Що ж там такого накоїв той Буяльський, що став "невидимкою"?
Ответить
+7
-1
rivnenskyi (Рівне)
05.03.2021 в 18:45
Заслужив Буяльський виклик в збірну! Що це за дурня?
Ответить
+10
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.03.2021 в 18:44
Та невже Буй Пазіка чпокнув !?
Ответить
+7
-1
Alex.696 (Немирів)
05.03.2021 в 20:22
Мабуть, що зо три рази)))
Ответить
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
05.03.2021 в 18:36
Я як би в середині упл за "оранжеву сторону" вболіваю, но то вже якесь знущання над Буяльским... Шо там він не поділив в збірній з тренерами, шо вони упорно його не помічають. Зато Вітю визвали, якого раніше хоть по якій-небудь практиці брали, а зараз просто в лавку виріс...
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+7
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.03.2021 в 18:35
Це вже параноя у Шевченка щодо Буяльського ... Чи може футбольний хан всія України забороняє йому?
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+10
0
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waleo (Киев)
05.03.2021 в 18:34
по ходу это уже личное
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+10
-1
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Микко82 (Херсон)
05.03.2021 в 18:32
Коноплянко і Коваленко??? Обовязково!
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+8
0
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waleo (Киев)
05.03.2021 в 18:36
прописка до пенсии гарантирована
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+7
0
Очманілий Заєць (Odessa)
05.03.2021 в 18:32
Шахаба і Саядманеша в збірну!
Ответить
+2
-2
Очманілий Заєць (Odessa)
05.03.2021 в 18:30
Буяльський? - Не чули!
Ответить
+7
-2


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