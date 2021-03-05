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С Бесединым, но без Буяльского. Расширенный список Шевченко на мартовские матчи сборной
33 игрока, но список будет корректироваться
Павло Кубанов, УАФ
Главный тренер
В реестр вошли 33 футболиста, но ближе к началу сбора национальной команды список будет скорректирован.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ("Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Напомним, что в марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24-го числа в Сен-Дени сине-желтые сыграют с действующими чемпионами мира, французами, 28-го во Львове померяются силами с Финляндией, а 31-го также в столице Галичины примут Казахстан.
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