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Без Буяльского и возможное появление нового форварда. Эксперт - о составе сборной Украины на мартовские матчи
Александр Севидов делится мыслями по выбору Андрея Шевченко на ближайшие игры
Андрей Шевченко объявил расширенный состав сборной Украины на матчи в марте против Франции, Финляндии и Казахстана. Известный украинский тренер и постоянный эксперт UA-Футбол Александр Севидов анализирует состав и отмечает интересные детали, которые в нем есть.
Тайм-коды:
00:10 - Тенденции и сюрпризы в составе
01:12 - Где Буяльский?
03:26 - Зачем Коваленко без игровой практики в Аталанте вызвали в сборную?
04:26 - Кого из пяти вратарей Шевченко оставит без сборной?
05:17 - Кого еще можно вызвать в сборную?
06:56 - "Все равно к этому придет". Новый нападающий для сборной Украины
08:01 - Расширенный состав сборной. Список игроков
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