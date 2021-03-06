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Национальная сборная Украины

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(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Как понять Шеву?!

(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко даже в расширенный список сборной Украины не вызвал Виталия Буяльского, чем сильно удивил футбольную общественность. Ведь Виталий – лидер "Динамо", сегодня едва ли не самый важный игрок киевской команды, один из лучших футболистов УПЛ стартового отрезка года, автор трех голов, два из которых помогли "Динамо" пройти в 1/8-ю финала Лиги Европы. Заслужил вызова не меньше, чем многие из списка Шевченко.

Однако повторяется осенняя история, когда Буяльского не вызывали в сборную, даже когда многие игроки команды Андрея Шевченко выбыли из строя из-за коронавирусв. Если отбросить конспирологические теории вроде ссоры или личной неприязни Шевченко к футболисту, объяснение может быть только одно: Буяльский не подходит Шевченко по манере игры.

Виталий Буяльский

Нынешняя сборная Украины – это о контроле мяча. В центре нужны футболисты двух моделей: те, кто умеет хорошо разрушать, отбирать мяч и перекрывать зоны в игре без мяча, и те, кто умеет контролировать мяч, хорошо играет в мелкий пас. Шевченко на пресс конференции, наверное, объяснит свой выбор, но сейчас можно предположить, что тренеров сборной банально не устраивает та интенсивность, с которой Буяльский действует в "Динамо".

Забитые голы – это хорошо, но статистика матчей с "Брюгге" (показательное противостояние) показывает, что Виталий в обоих матчах был худшим среди игроков основы обеих команд по количеству касаний мяча. В Киеве он совершил только тридцать прикосновений к снаряду, в Брюгге – только двадцать восемь. Также Виталий был худшим по показателю количества передач: в Киеве он совершил их девятнадцать, в Брюгге – шестнадцать. Для сравнения: Шепелев, который в первом матче сыграл на 73 минуты меньше, чем Буяльский, в итоге отдал лишь на шесть передач меньше, а Шапаренко в ответном матче – на две передачи меньше. При том, что Буяльский сыграл восемьдесят шесть минут, а Николай – всего двадцать две.

Буяльский провел противостояния с "Брюгге" на уровне 50-60-и ТТД за матч – это ни о чем. Очень мало. Другое дело, что у него, по замыслу Луческу, была специфическая роль. В гостевом поединке он явно играл второго (оттянутого) нападающего. То есть, выше линии, на которой располагались Шепелев и Сидорчук, а во время атак оказывался даже выше Родригеша и Цыганкова, которые забегали флангами. Очевидно, Буяльский должен был "подчищать" за Бесединым – подбирать те мячи, которые нападающий выигрывает в силовых единоборствах, врываться в свободные зоны, которые возникали в процессе опеки защитниками "Брюгге" Артема и прочее. Луческу своего добился: голы Буяльского вывели "Динамо" в следующий раунд Лиги Европы, а в УПЛ игра Виталия помогает киевлянам лидировать в турнирной таблице. Но на тренеров сборной это впечатления не произвело.

Виталий Буяльский (Динамо)

С другой стороны, стоит ли удивляться? В УПЛ сейчас лучшую игру показывает не "Динамо" и не "Шахтер", а в сборной засилье представителей именно этих клубов. И ни одного – с "Зари", которая на внутренней арене выиграла восемь из восьми последних матчей, имеет обоснованные претензии на Кубок Украины и серебро УПЛ. И ни тебе Вернидуба, ни Иванисени, ни Кочергина. Зато есть Тымчик, Коноплянка, Макаренко, Коваленко и другие.

В конце концов, всех рассудит результат. Вот выиграет сборная у Франции – о Буяльском Шеве и словом не вспомнят. А проиграет или, не дай Бог, оступится в матчах с Казахстаном / Финляндией – отмываться придется долго.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (16)
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Vantala (Kharkiv)
06.03.2021 в 14:03
Нифига себе, сколько готовых тренеров на ветеке повылазило, все знают как надо лучше тренировать. Я думаю УАФ прям из коментов под этой статьей нужно список составлять потенциальных кандидатов, которых можно потом на смену Шеве (неудачнику/подкаблучнику/и т.д.) в сборную пригласить.
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0
-1
Steelen (Запорожье)
06.03.2021 в 13:32
Возможно Буяльский конфликтует не с Шевой, а с кем то из игроков, которые для Шевы важнее, чем Буяльский. Или возможно даже не с кем то из игроков или Шевой, а с кем то из так называемых "футбольных властей".
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+1
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 14:16
Возможно , думаю павєлки куму чпокнув от і табу .
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 13:20
Пока у Шевы не появится своя голова, наши футбольные "специалисты", типа пришибленного павелки, сборную уничтожат.
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+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 13:14
Голы Буяльського тянут Динамо и в УПЛ, и в ЛЕ, а они передачи считают и рассказывают что он должен что-то подчищать за деревянным Бесединым. С такой стратегией эти придурки уничтожат нормальную сборную.
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+5
-3
Steelen (Запорожье)
06.03.2021 в 13:02
Обоюдная неприязнь. В этом случае вместо продуктивной работы внутри сборной будет постоянный психический ступор, который мешает всеми мыслями уйти в игру.
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
06.03.2021 в 13:27
Насправді ми цього не знаємо, і можемо лише фантазувати на цю тему доти, доки сам Шева не надасть пояснень з приводу не виклику Буяльського. Звичайний глядач мало цікавиться подробицями статистики, тому погляд автора я вважаю цікавим і небезпідставним. Глядач звертає увагу в першу чергу на гравців, які знаходяться більше з м'ячем, але на успіх команди впливають також і ті гравці, що можуть залишалися поза увагою. Особливо це стосується півзахисників, від правильного розташування та переміщення яких залежить створення можливостей для власної команди та позбавлення можливостей суперника. Саме півзахисник вчасним переміщенням може перекрити напрям для гострого пасу суперників або навпаки своєю посивністю відкрити зони для атаки на власні ворота. І все це не торкаючись м'яча і малопомітно для широкого загалу. Прикладом такого корисного гравця є той самий Коваленко, якого так багато хто ніщивно критикує. Він мало б'є по воротах суперників, мало користується обводкою, мало тримає м'яча в себе. Але він ставить рекорди з подоланої дистанції за матч або за кількістю пасів. Він якраз і є тією робочою конячкою, яку бажано мати в кожній команді. Судячи з даних автора, Буяльський такою робочою конячкою не є, а на роль завершувача атак у Шеви вистачає інших претендентів.
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0
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
06.03.2021 в 14:21
Вірно . І Дід лошара , вперто ставить Буя в основу ! Нафіга ...? Мабуть ніхто не підказав про ттд , кпд ...
0
0
Тренерую (Столица)
06.03.2021 в 12:38
Быстрее всего - личная неприязнь Шевченко к Буяльскому.(((
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+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 13:15
На кону должна быть страна, а не сопли Шевы.
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+5
-1
avatar
Vovan7219 (Киев)
06.03.2021 в 12:36
Полный бред! Игрок, который забивает голы, не вписывается в схему игры. Вы себя слышите? Да похрен куда он не вписывается, главное есть результат. Значит он находится там, где надо, значит ему везет, удача на его стороне. Он забивает и это главное. Вы там совсем с головой не дружите, с такой формулировкой? Детский сад. Скажите проще, что Шева, из-за какого-то конфликта с Буяльским, не хочет его брать в сборную, типа дело принципа. В это поверю больше всего.
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+5
-2
Pianist (Киев)
06.03.2021 в 12:36
Просто ему кум сказал брать Коваленко. А кум - это святое.
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+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2021 в 13:17
В нашей стране кумовство нужно запретить под страхом расстрела.
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+3
-1
emart57 (Киев)
06.03.2021 в 12:20
Удивительно все. Хорошие тренеры подбирают тактику и манеру игры под классных исполнителей Остальные наоборот...
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+4
-3
Vantala (Kharkiv)
06.03.2021 в 12:51
Тренеры так делают, если у них ограничен выбор исполнителей. Пришел в клуб и играй теми кто есть (как в случае с Луческу). А в сборной тренер такими рамками не ограничен. Мне самому хотелось бы увидеть Буяльского в сборной, но за результат отвечает Шева и ему решать. Если Буяльский не подходит под схему он должен быть на две головы выше остальных, чтобы все равно приносить пользу команде. Значит оказался не на две он выше.
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+2
-4
Acsakal (Kharkov)
06.03.2021 в 13:03
Так не можна говорити. Тактику та манеру гри команди будував від наявних виконавців Мирон Богданович Маркевич у Металісті. А вимагав універсалізм від усіх гравців відповідно до моделі гри ("виїзна модель", "домашня модель", ...) Валерій Васильович Лобановський в легендарному Динамо. Та наврядчи Ви самі вважаєте Лобановського "остальним", тобто НЕ гарним тренером. Будь-який підхід має право на існування, коли він дає результат. Рік-півтора тому Ліверпуль вигравав все, що хотів, а зараз з тими самими гравцями, тим самим тренером та ТІЄЮ САМОЮ ТАКТИКОЮ ставить рекорди за кількістю програшів поспіль на власному стадіоні.
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-1


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