(Анти) Герой футбольного дня. Виталий Буяльский

Андрей Шевченко даже в расширенный список сборной Украины не вызвал Виталия Буяльского, чем сильно удивил футбольную общественность. Ведь Виталий – лидер "Динамо", сегодня едва ли не самый важный игрок киевской команды, один из лучших футболистов УПЛ стартового отрезка года, автор трех голов, два из которых помогли "Динамо" пройти в 1/8-ю финала Лиги Европы. Заслужил вызова не меньше, чем многие из списка Шевченко.

Однако повторяется осенняя история, когда Буяльского не вызывали в сборную, даже когда многие игроки команды Андрея Шевченко выбыли из строя из-за коронавирусв. Если отбросить конспирологические теории вроде ссоры или личной неприязни Шевченко к футболисту, объяснение может быть только одно: Буяльский не подходит Шевченко по манере игры.

Нынешняя сборная Украины – это о контроле мяча. В центре нужны футболисты двух моделей: те, кто умеет хорошо разрушать, отбирать мяч и перекрывать зоны в игре без мяча, и те, кто умеет контролировать мяч, хорошо играет в мелкий пас. Шевченко на пресс конференции, наверное, объяснит свой выбор, но сейчас можно предположить, что тренеров сборной банально не устраивает та интенсивность, с которой Буяльский действует в "Динамо".

Забитые голы – это хорошо, но статистика матчей с "Брюгге" (показательное противостояние) показывает, что Виталий в обоих матчах был худшим среди игроков основы обеих команд по количеству касаний мяча. В Киеве он совершил только тридцать прикосновений к снаряду, в Брюгге – только двадцать восемь. Также Виталий был худшим по показателю количества передач: в Киеве он совершил их девятнадцать, в Брюгге – шестнадцать. Для сравнения: Шепелев, который в первом матче сыграл на 73 минуты меньше, чем Буяльский, в итоге отдал лишь на шесть передач меньше, а Шапаренко в ответном матче – на две передачи меньше. При том, что Буяльский сыграл восемьдесят шесть минут, а Николай – всего двадцать две.

Буяльский провел противостояния с "Брюгге" на уровне 50-60-и ТТД за матч – это ни о чем. Очень мало. Другое дело, что у него, по замыслу Луческу, была специфическая роль. В гостевом поединке он явно играл второго (оттянутого) нападающего. То есть, выше линии, на которой располагались Шепелев и Сидорчук, а во время атак оказывался даже выше Родригеша и Цыганкова, которые забегали флангами. Очевидно, Буяльский должен был "подчищать" за Бесединым – подбирать те мячи, которые нападающий выигрывает в силовых единоборствах, врываться в свободные зоны, которые возникали в процессе опеки защитниками "Брюгге" Артема и прочее. Луческу своего добился: голы Буяльского вывели "Динамо" в следующий раунд Лиги Европы, а в УПЛ игра Виталия помогает киевлянам лидировать в турнирной таблице. Но на тренеров сборной это впечатления не произвело.

С другой стороны, стоит ли удивляться? В УПЛ сейчас лучшую игру показывает не "Динамо" и не "Шахтер", а в сборной засилье представителей именно этих клубов. И ни одного – с "Зари", которая на внутренней арене выиграла восемь из восьми последних матчей, имеет обоснованные претензии на Кубок Украины и серебро УПЛ. И ни тебе Вернидуба, ни Иванисени, ни Кочергина. Зато есть Тымчик, Коноплянка, Макаренко, Коваленко и другие.

В конце концов, всех рассудит результат. Вот выиграет сборная у Франции – о Буяльском Шеве и словом не вспомнят. А проиграет или, не дай Бог, оступится в матчах с Казахстаном / Финляндией – отмываться придется долго.