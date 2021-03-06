Трио из Зари и форвард Днепра-1. Севидов рассказал, кто в будущем может получить вызов в сборную

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского" , назвал игроков, которые в ближайшее время могут получить вызов в сборную Украины.

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"На кого я бы обратил внимание? В чемпионате Украины прежде всего на трех футболистов "Зари" - Юрченко, Иванисеня, Кочергин. Это те ребята, которые могли бы принести пользу сборной. Они сейчас лидеры команды, которая может навести шороху вверху.

Также у нас есть еще дефицитная позиция форварда. При всем уважении к Мораесу, сейчас он растерял форму. Не знаю, связанно это с COVID, или обстановкой в команде.

Я бы обратил внимание на Довбика. Он в хорошей форме, практически не проигрывает борьбу в воздухе и играет без потерь. Артем - форвард таранного типа и сейчас выглядит он неплохо. Рано или поздно Андрей Шевченко к этом придет. У Довбика хороший удар ногой и головой. На него стоит обратить внимание", - заявил Севидов.