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Трио из Зари и форвард Днепра-1. Севидов рассказал, кто в будущем может получить вызов в сборную
А кого назвали бы вы?
Фото - СК Днепр-1
Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для
"На кого я бы обратил внимание? В чемпионате Украины прежде всего на трех футболистов "Зари" - Юрченко, Иванисеня, Кочергин. Это те ребята, которые могли бы принести пользу сборной. Они сейчас лидеры команды, которая может навести шороху вверху.
Также у нас есть еще дефицитная позиция форварда. При всем уважении к Мораесу, сейчас он растерял форму. Не знаю, связанно это с COVID, или обстановкой в команде.
Я бы обратил внимание на Довбика. Он в хорошей форме, практически не проигрывает борьбу в воздухе и играет без потерь. Артем - форвард таранного типа и сейчас выглядит он неплохо. Рано или поздно Андрей Шевченко к этом придет. У Довбика хороший удар ногой и головой. На него стоит обратить внимание", - заявил Севидов.
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