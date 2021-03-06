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Трио из Зари и форвард Днепра-1. Севидов рассказал, кто в будущем может получить вызов в сборную

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А кого назвали бы вы?

Трио из Зари и форвард Днепра-1. Севидов рассказал, кто в будущем может получить вызов в сборную

Фото - СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского", назвал игроков, которые в ближайшее время могут получить вызов в сборную Украины.

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"На кого я бы обратил внимание? В чемпионате Украины прежде всего на трех футболистов "Зари" - Юрченко, Иванисеня, Кочергин. Это те ребята, которые могли бы принести пользу сборной. Они сейчас лидеры команды, которая может навести шороху вверху.

Также у нас есть еще дефицитная позиция форварда. При всем уважении к Мораесу, сейчас он растерял форму. Не знаю, связанно это с COVID, или обстановкой в команде.

Я бы обратил внимание на Довбика. Он в хорошей форме, практически не проигрывает борьбу в воздухе и играет без потерь. Артем - форвард таранного типа и сейчас выглядит он неплохо. Рано или поздно Андрей Шевченко к этом придет. У Довбика хороший удар ногой и головой. На него стоит обратить внимание", - заявил Севидов.

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В статье: Украина Владлен Юрченко Артем Довбик Дмитрий Иванисеня Владислав Кочергин
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Комментарии (3)
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dazo38
06.03.2021 в 18:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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дедушка (Сумы)
06.03.2021 в 18:02
Пока не будут играть в Динамо или Шахтёре,либо за рубежом не вызовет.За какие заслуги вызвал Тымчика и Коваленко.обое без игровой практики.
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.03.2021 в 17:08
Кочергин уже давно заслужил вызов
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