Национальная сборная Украины
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Тренеры сборных Украины прочитали стихотворение Тараса Шевченко. Поучаствовали даже итальянцы
Ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко
Сегодня, 9 марта, отмечается день рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта, художника, мыслителя.
Не осталась в стороне от даты и УАФ - ко дню рождения Кобзаря тренеры сборных Украины прочитали стихотворение великого поэта.
УАФ опубликовала видеоролик, в котором тренеры
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
09.03.2021 в 18:34
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download1 (huyersk)
09.03.2021 в 18:17
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