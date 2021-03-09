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Тренеры сборных Украины прочитали стихотворение Тараса Шевченко. Поучаствовали даже итальянцы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ко дню рождения Тараса Григорьевича Шевченко

Тренеры сборных Украины прочитали стихотворение Тараса Шевченко. Поучаствовали даже итальянцы

Новина українською

Сегодня, 9 марта, отмечается день рождения Тараса Шевченко, великого украинского поэта, художника, мыслителя.

Не осталась в стороне от даты и УАФ - ко дню рождения Кобзаря тренеры сборных Украины прочитали стихотворение великого поэта.

УАФ опубликовала видеоролик, в котором тренеры сборной Украины разных возрастов читали стихотворение Тараса Шевченко.

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В статье: Украина
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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
09.03.2021 в 18:34
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download1 (huyersk)
09.03.2021 в 18:17
сильно
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