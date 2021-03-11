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Матч Франция - Украина рассудят немцы
Известна бригада арбитра, которая будет обслуживать поединок
УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Франция – Украина.
Обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с 39-летним Тобиасом Штилером.
На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
Для Штилера это будет первая встреча со
Напомним, что матчем против Франции команда Андрея Шевченко откроет квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Поединок состоится 24 марта.
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