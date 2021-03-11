Матч Франция - Украина рассудят немцы

УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Франция – Украина.

Обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с 39-летним Тобиасом Штилером.

На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.

Для Штилера это будет первая встреча со сборной Украины . Он дважды судил матчи "Шахтера" – победы над "Брагой" (2:0) в Лиге Европы и над "Аталантой" (2:1) в Лиге чемпионов. Также обслуживал один матч "Динамо" - поражение от "Челси" (0:5) в 1/8 финала ЛЕ 2018/19.

Напомним, что матчем против Франции команда Андрея Шевченко откроет квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Поединок состоится 24 марта.