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Национальная сборная Украины

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Матч Франция - Украина рассудят немцы

Национальная сборная Украины
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Известна бригада арбитра, которая будет обслуживать поединок

Матч Франция - Украина рассудят немцы

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на отборочный матч ЧМ-2022 Франция – Украина.

Обслуживать матч будет немецкая бригада арбитров во главе с 39-летним Тобиасом Штилером.

На линиях ему будут помогать Кристиан Гиттельманн и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.

Для Штилера это будет первая встреча со сборной Украины. Он дважды судил матчи "Шахтера" – победы над "Брагой" (2:0) в Лиге Европы и над "Аталантой" (2:1) в Лиге чемпионов. Также обслуживал один матч "Динамо" - поражение от "Челси" (0:5) в 1/8 финала ЛЕ 2018/19.

Напомним, что матчем против Франции команда Андрея Шевченко откроет квалификацию на чемпионат мира 2022 года. Поединок состоится 24 марта.

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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