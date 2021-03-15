Национальная сборная Украины
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ТаТоТаке: Матчи сборной Украины на отбор ЧМ-2022 могут перенести из Львова
Поле стадиона не готово к этим играм
ffu.ua
Домашние матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова. Об этом сообщает ТаТотаке.
По информации источника, поле стадиона не готово к этим матчам. Отмечается, что матчи 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана могут перенести в Харьков. Но, сообщается, что и поле на ОСК "Металлист" тоже не лучшего качества.
В ближайшее время УАФ должна принять решение, где сборная Украины проведет первые домашние поединки.
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Источник:ТаТоТаке
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