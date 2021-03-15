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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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ТаТоТаке: Матчи сборной Украины на отбор ЧМ-2022 могут перенести из Львова

Национальная сборная Украины
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Поле стадиона не готово к этим играм

ТаТоТаке: Матчи сборной Украины на отбор ЧМ-2022 могут перенести из Львова

ffu.ua

Новина українською

Домашние матчи сборной Украины против Финляндии и Казахстана могут перенести из Львова. Об этом сообщает ТаТотаке.

По информации источника, поле стадиона не готово к этим матчам. Отмечается, что матчи 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана могут перенести в Харьков. Но, сообщается, что и поле на ОСК "Металлист" тоже не лучшего качества.

В ближайшее время УАФ должна принять решение, где сборная Украины проведет первые домашние поединки.

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В статье: Национальная сборная Украины ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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