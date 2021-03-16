Директор Арены Львов: Нет ни единой информации о том, что матчи сборной пройдут не у нас

Директор "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала слухи о переносе мартовских матчей сборной Украины на другой стадион.

На сегодняшний день у "Арены Львов" нет ни единой информации о том, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не пройдут во Львове. Мы готовим поле и проводим все необходимые работы для подготовки стадиона к приезду сборной. Готовимся принять команду подобающим образом", - сказала Манько.

Напомним, что ранее была информация о том, что матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков. Однако позже пресс-секретарь сборной Украины опроверг эту информацию.