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Директор Арены Львов: Нет ни единой информации о том, что матчи сборной пройдут не у нас
Стадион готовят к приезду главной команды страны
Тарас Кузьменко
Директор "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала слухи о переносе мартовских матчей сборной Украины на другой стадион.
На сегодняшний день у "Арены Львов" нет ни единой информации о том, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не пройдут во Львове. Мы готовим поле и проводим все необходимые работы для подготовки стадиона к приезду сборной. Готовимся принять команду подобающим образом", - сказала Манько.
Напомним, что ранее была информация о том, что матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков. Однако позже пресс-секретарь сборной Украины опроверг эту информацию.
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