  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Директор Арены Львов: Нет ни единой информации о том, что матчи сборной пройдут не у нас
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Арены Львов: Нет ни единой информации о том, что матчи сборной пройдут не у нас

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Стадион готовят к приезду главной команды страны

Директор Арены Львов: Нет ни единой информации о том, что матчи сборной пройдут не у нас

Тарас Кузьменко

Новина українською

Директор "Арены Львов" Ольга Манько прокомментировала слухи о переносе мартовских матчей сборной Украины на другой стадион.

На сегодняшний день у "Арены Львов" нет ни единой информации о том, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не пройдут во Львове. Мы готовим поле и проводим все необходимые работы для подготовки стадиона к приезду сборной. Готовимся принять команду подобающим образом", - сказала Манько.

Напомним, что ранее была информация о том, что матчи сборной могут перенести из Львова в Харьков. Однако позже пресс-секретарь сборной Украины опроверг эту информацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Манько
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...