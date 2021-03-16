Официально: Украина примет Финляндию и Казахстан в Киеве

УАФ подтвердила, что два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет в Киеве на "Олимпийском".

Данную информацию в эфире ТК "Футбол" озвучил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий:

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, мы не исключаем отнесения Львовской области к красной зоне, что в свою очередь могло бы усложнить прибытия команд-соперниц. В частности Финляндия высказывала обеспокоенность относительно того, что им нужно лететь в красную зону и как быть в этом случае, какие есть ограничения и так далее. Поэтому было принято по моему мнению соломоново решение: пока Киев находится, как мне и нам кажется в достаточно безопасной зоне, поэтому лучшим вариантом на сегодня представляется сыграть оба матча в Киеве .

Учитывая, что Киев сейчас в относительно безопасной зоне, у нас есть разрешение Минздрава и решение УЕФА при наличии разрешения от местных органов здравоохранения, заполненность стадиона составит 30%. Так на сегодня, кажется, что оба матча будут проходить со зрителями. Надеюсь, что ситуация не ухудшится", - сказал Записоцкий.