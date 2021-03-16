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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Украина примет Финляндию и Казахстан в Киеве

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Информация от УАФ

Официально: Украина примет Финляндию и Казахстан в Киеве

Villarreal CF

Новина українською

УАФ подтвердила, что два ближайших домашних матча отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет в Киеве на "Олимпийском".

Данную информацию в эфире ТК "Футбол" озвучил генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий:

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Западной Украине, включая Львовскую область, достаточно угрожающая, мы не исключаем отнесения Львовской области к красной зоне, что в свою очередь могло бы усложнить прибытия команд-соперниц. В частности Финляндия высказывала обеспокоенность относительно того, что им нужно лететь в красную зону и как быть в этом случае, какие есть ограничения и так далее. Поэтому было принято по моему мнению соломоново решение: пока Киев находится, как мне и нам кажется в достаточно безопасной зоне, поэтому лучшим вариантом на сегодня представляется сыграть оба матча в Киеве .

Учитывая, что Киев сейчас в относительно безопасной зоне, у нас есть разрешение Минздрава и решение УЕФА при наличии разрешения от местных органов здравоохранения, заполненность стадиона составит 30%. Так на сегодня, кажется, что оба матча будут проходить со зрителями. Надеюсь, что ситуация не ухудшится", - сказал Записоцкий.

Напомним, что 28 марта Украина примет Финляндию, а 31-го – Казахстан.

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В статье: Украина Юрий Записоцкий
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
16.03.2021 в 17:23
Да, не оскудеет идиотами земля наша
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0
0
янковский ян (Запорожье)
16.03.2021 в 17:21
Это было понятно и раньше. Посему тогда жо сегодняшнего жня всем кидали лапшу. Весь уаф стройно трандел что оснований для переноса нет
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0
0
Alex Sunchez
16.03.2021 в 17:02
базар лига, и зачем тогда львовские команды нужно было таскать по другим городам, и закрывать арену львов "на подготовку к матчам"?
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+3
0
avangardo (Lviv)
16.03.2021 в 16:38
Кличко говорить, що треба посилити карантинні умови в Києві, навіть нарікає на присутність глядачів на матчі Шахтар - Рома, а представник УАФ каже, що все гуд буде навіть через два тижні і глядачів можна пускати
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+2
0


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