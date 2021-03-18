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Дешам назвал состав сборной Франции на матч против Украины
В списке тренера - 26 игроков
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список футболистов, которых он вызвал на мартовские матчи национальной команды.
Состав сборной Франции:
Вратари: Альфонс АРЕОЛЯ (Фулхэм, Англия), Уго ЛЬОРИС (Тоттенхэм, Англия), Майк МЕНЬЯН (Лилль), Стив МАНДАНДА (Марсель).
Защитники: Люка ДИНЬ (Эвертон, Англия), Лео ДЮБУА (Лион), Люка ЭРНАНДЕС, Бенжамен ПАВАР (оба — Бавария, Германия), Преснель КИМПЕМБЕ (ПСЖ), Клеман ЛАНГЛЕ (Барселона, Испания), Ферлан МЕНДИ, Рафаэль ВАРАН (оба — Реал, Испания), Курт ЗУМА (Челси, Англия).
Полузащитники: Н’Голо КАНТЕ (Челси, Англия), Танги НДОМБЕЛЕ, Мусса СИССОКО (оба — Тоттенхэм, Англия), Поль ПОГБА (Манчестер Юнайтед, Англия), Адриен РАБЬЕ (Ювентус, Италия).
Нападающие: Виссам БЕН ЙЕДДЕР (Монако), Кингсли КОМАН (Бавария, Германия), Усман ДЕМБЕЛЕ, Антуан ГРИЗМАНН (оба — Барселона, Испания), Оливье ЖИРУ (Челси, Англия), Тома ЛЕМАРР (Атлетико, Испания), Антони МАРСЬЯЛЬ (Манчестер Юнайтед, Англия), Килиан МБАППЕ (ПСЖ).
Напомним, что 24 марта действующие чемпионы мира в стартовом матче отбора
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