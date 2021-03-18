Дешам назвал состав сборной Франции на матч против Украины

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список футболистов, которых он вызвал на мартовские матчи национальной команды.

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс АРЕОЛЯ (Фулхэм, Англия), Уго ЛЬОРИС (Тоттенхэм, Англия), Майк МЕНЬЯН (Лилль), Стив МАНДАНДА (Марсель).

Защитники: Люка ДИНЬ (Эвертон, Англия), Лео ДЮБУА (Лион), Люка ЭРНАНДЕС, Бенжамен ПАВАР (оба — Бавария, Германия), Преснель КИМПЕМБЕ (ПСЖ), Клеман ЛАНГЛЕ (Барселона, Испания), Ферлан МЕНДИ, Рафаэль ВАРАН (оба — Реал, Испания), Курт ЗУМА (Челси, Англия).

Полузащитники: Н’Голо КАНТЕ (Челси, Англия), Танги НДОМБЕЛЕ, Мусса СИССОКО (оба — Тоттенхэм, Англия), Поль ПОГБА (Манчестер Юнайтед, Англия), Адриен РАБЬЕ (Ювентус, Италия).

Нападающие: Виссам БЕН ЙЕДДЕР (Монако), Кингсли КОМАН (Бавария, Германия), Усман ДЕМБЕЛЕ, Антуан ГРИЗМАНН (оба — Барселона, Испания), Оливье ЖИРУ (Челси, Англия), Тома ЛЕМАРР (Атлетико, Испания), Антони МАРСЬЯЛЬ (Манчестер Юнайтед, Англия), Килиан МБАППЕ (ПСЖ).