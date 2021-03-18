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Национальная сборная Украины

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Дешам назвал состав сборной Франции на матч против Украины

Национальная сборная Украины
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В списке тренера - 26 игроков

Дешам назвал состав сборной Франции на матч против Украины

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам обнародовал список футболистов, которых он вызвал на мартовские матчи национальной команды.

Состав сборной Франции:

Вратари: Альфонс АРЕОЛЯ (Фулхэм, Англия), Уго ЛЬОРИС (Тоттенхэм, Англия), Майк МЕНЬЯН (Лилль), Стив МАНДАНДА (Марсель).

Защитники: Люка ДИНЬ (Эвертон, Англия), Лео ДЮБУА (Лион), Люка ЭРНАНДЕС, Бенжамен ПАВАР (оба — Бавария, Германия), Преснель КИМПЕМБЕ (ПСЖ), Клеман ЛАНГЛЕ (Барселона, Испания), Ферлан МЕНДИ, Рафаэль ВАРАН (оба — Реал, Испания), Курт ЗУМА (Челси, Англия).

Полузащитники: Н’Голо КАНТЕ (Челси, Англия), Танги НДОМБЕЛЕ, Мусса СИССОКО (оба — Тоттенхэм, Англия), Поль ПОГБА (Манчестер Юнайтед, Англия), Адриен РАБЬЕ (Ювентус, Италия).

Нападающие: Виссам БЕН ЙЕДДЕР (Монако), Кингсли КОМАН (Бавария, Германия), Усман ДЕМБЕЛЕ, Антуан ГРИЗМАНН (оба — Барселона, Испания), Оливье ЖИРУ (Челси, Англия), Тома ЛЕМАРР (Атлетико, Испания), Антони МАРСЬЯЛЬ (Манчестер Юнайтед, Англия), Килиан МБАППЕ (ПСЖ).

Напомним, что 24 марта действующие чемпионы мира в стартовом матче отбора ЧМ-2022 в Сен-Дени принимать сборную Украины. 28 марта французы сыграют на выезде с Казахстаном, а 31-го - также в гостях с Боснией и Герцеговиной.

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В статье: Украина Франция
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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
18.03.2021 в 16:53
У Франции звездная атака, но полузащита не такая сильная, там средние игроки, Погба сейчас не в топ-форме.
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