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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ о решении CAS: Верим, что это недоразумение только придаст нашим футболистам спортивной злости

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Реакция УАФ на решение CAS

УАФ о решении CAS: Верим, что это недоразумение только придаст нашим футболистам спортивной злости

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Новина українською

УАФ сделала заявление, отреагировав на решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"CAS подтвердил решение КДК УЕФА по делу об отмененном матче Лиги наций Украина – Швейцария. Технический результат этого поединка остается в силе.

Но позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке.

Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".

Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", – сказано в заявлении УАФ.

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В статье: Украина CAS УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (17)
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мы за динамо (киев)
19.03.2021 в 21:06
а до чого на цій темі фото павелка з шевою? в мене може бути таке саме .
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IhorSt (Львів)
19.03.2021 в 20:55
Професіонали, слів нема... Та ж Павелко до приходу в федерацію працював ТОП-менеджером, в томк числі і за кордоном. А юристи УАФ - теж спеціалісти, та їх будь-яка юрфірма готова на руках носити... Тобто вони там на серьозних зарплатах сидять саме тому, а не через родичів-знайомих... Якщо вже навіть таким людям не вдалося - що поробиш... Круглодобово дбає високий спеціаліст п. Павелко про наш футбол, вже надоїло відмазки придумувати... А тут ще й чернь согось заворушилася - ну не ціните ви таких сучсників-героїв, не ціните... Та вже лиш за епопею з Лучі, що готовий до 90 покращувати суддівство, Павелко заслужив "бюси на родине героя", як мінімум.
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0
0
Тренерую (Столица)
19.03.2021 в 20:49
"...за державу обидно"
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
19.03.2021 в 20:32
Я так розумію: на цьому - все, жирна крапка. УАФ задоволена результатом своїх дій і не збирається далі боротися: суд ФІФА, суд якийсь інший ( ООН чи Наташа, їх). Це перемога!!!
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+1
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
19.03.2021 в 20:42
Написав Гаага, а вилізла Наташа . Ну втім, краще чим Катюха!!!
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0
0
Igor1010 (Вінниця)
19.03.2021 в 20:26
Падалко, згинь, не можу дивитись на твою рожу...
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 19:58
А кому нужна спортивная злость если в УАФ всем похер на решение CAS. Павелко вон какой на фото счастливый светится.
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+4
-1
GRaFkiyv (Фриско)
19.03.2021 в 19:51
Мамкины юристы наюристили.
Ответить
+3
-1
avatar
Водитель трамвая (Бухарест)
19.03.2021 в 19:45
Вот вам и цэевропа, отношение как к равным :(
Ответить
+2
-3
NikosFutboloidos (Chop)
19.03.2021 в 19:39
Недорозуміння це ви і вся ваша шобла, саме через таких як вони наша країна вже 30 років розграбовується і розвалюється.
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+8
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.03.2021 в 19:37
В отставку, уроды! Ненавистный Суркис привёз в Украину Евро, а об позорную паделку ноги вытирают
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+8
-1
Sandra777 (Львів)
19.03.2021 в 19:37
На павелка місці я би завалив свій свисток
Ответить
+8
-1
alois convalesco (Миколаів)
19.03.2021 в 19:23
а мне шота не весело.....(((
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+2
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
19.03.2021 в 19:21
Ось за що вони платять юристам - за відмазки
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+7
-1
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
19.03.2021 в 19:30
Їх послухать, то ми - виграли і зробили все правильно, а винен ковід.
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+2
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
19.03.2021 в 19:20
"Крута" відповідь УАФ, прям сила, зуби показали, звірі, аж гордість бере... ))) З тої самої серії як Путін відповів Байдену про вбивцю: "Хто обзивається, той сам називається" )). Злили збірну і плювали вони на вболівальників, бабки заробили за свою імпотентну позицію в суді і на апеляції...
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+8
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
19.03.2021 в 19:48
1000% !
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+5
-1


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