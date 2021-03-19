УАФ о решении CAS: Верим, что это недоразумение только придаст нашим футболистам спортивной злости

УАФ сделала заявление, отреагировав на решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"CAS подтвердил решение КДК УЕФА по делу об отмененном матче Лиги наций Украина – Швейцария. Технический результат этого поединка остается в силе.

Но позиция Украинской ассоциации футбола остается неизменной: национальная сборная была готова к матчу, а УАФ выполнила все требования по участию команды в этом поединке.

Кстати, это подтверждает и Спортивный арбитражный суд, который в своем решении отметил: "Нет конкретных доказательств, подтверждающих, что апеллянт бездействовал в соответствии с протоколом, или что он был другим образом небрежным или неосторожным в защите игроков от COVID-19.

Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не виноват, а стал еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19".

Верим, что это недоразумение, заложниками которого стала главная команда Украины, только придаст нашим футболистам спортивной злости перед важными матчами отбора к ЧМ-2022", – сказано в заявлении УАФ.