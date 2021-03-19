Глывинский: Решение CAS стало лакмусовой бумажкой европейского спортивного правосудия

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал решение CAS о сохранении в силе технического поражения Украины от Швейцарии.

"Еще до вынесения решения для себя определил, что решение станет лакмусовой бумажкой для характеристики европейского спортивного правосудия: суд в Швейцарии рассматривает апелляцию на решение авторитетной международной организации со штаб-квартирой в этой же стране.

Решение УЕФА о техническом поражении Украины, с какого ракурса на него не смотри, несправедливо – команда готова была играть, а если местные власти не позволили этого сделать – почему организация, которая проводит соревнования, наказывает за это именно гостевую команду и не дает сыграть матч позже, хотя до начала нового сезона остается почти два года?

Решение CAS не только превзошло самые худшие ожидания, а подняло на невиданную до сих пор планку абсурдности: зачем нужен суд, если он признает, что сторона, подавшая апелляцию, является жертвой и при этом оставляет решение, против которого выступает жертва, в силе? Это что у нас – рефлексия инквизиции, возвращение средневековых времен, вассальное право, которое дает или забирает феодал? Мол, чуваки, нам вас жалко, но ничего сделать не можем? Как это не можете? У вас же для этого все рычаги есть. Пожурили, погладили по головке и сказали – идите?

Мы здесь, у себя, заклеймили Печерский и другие украинские суды, обвиняя их в коррумпированности и надеясь, что где-то за западной границей таки существует объективное и независимое судопроизводство, а оно вот как? Я и сейчас уверен, что независимый и объективный суд в мире существует, но теперь так же уверен, что так уже никогда не смогу сказать о спортивном суде в Лозанне.

Не могу сказать точно, что случилось в Лозанне: это коррупция или такая себе корпоративная поддержка крупных игроков мирового спорта, но однозначно это неподобство, огульное осуждение и вопиющая несправедливость. Наше "ганьба" здесь подходит как нельзя лучше. Это настоящая позор. Нам типа указали наше место? "Вы просто жертва, не повезло".

Тогда для чего все эти игры в равенство соревновательных принципов? Для кого-то, значит, правила равнее, а кого-то можно наказывать, потому что это не так важно для УЕФА команды или игроки рекламного рынка?

Если в CAS боялись создать прецедент по апелляции на сомнительные решения УЕФА, то создали другой прецедент – отсутствие веры в том, что спортивный суд является шансом для восстановления справедливости. Какая к черту справедливость? Им, вероятно, главное отработать свои онлайн-часы и уйти спокойно пить послеобеденный коктейль. Кто-то скажет, чего удивляться – то же самое, что и бесхребетность Европы в вопросе санкций в отношении российского агрессора. Может, и так, но мириться с этим не хочется. Вот что теперь делать? Даже не знаю – зло берет", – написал Глывинский.