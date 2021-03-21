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Шевченко довызвал Довбика. Цыганков и Степаненко сборной не помогут
Сразу 5 игроков выпало из обоймы
Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен
Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины форварда СК "Днепр-1" Артёма Довбика.
Для 23-летнего это второй вызов в первую команду страны – Артём был в расположении сборной Украины перед ЧМ-2018, однако тогда так и не дебютировал в составе "желто-синих". Приглашение Довбика связано с травмой Артёма Беседина.
Также сборной из-за повреждений не помогут Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Игорь Харатин и Виктор Корниенко выпали из состава из-за позитивных тестов на COVID-19.
Ранее эксперт UA-Футбол Александр Севидов прогнозировал вызов Довбика в сборную.
В рамках отбора к ЧМ-2022 Украина сыграет с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31-го).
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