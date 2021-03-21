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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Шевченко довызвал Довбика. Цыганков и Степаненко сборной не помогут

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Сразу 5 игроков выпало из обоймы

Шевченко довызвал Довбика. Цыганков и Степаненко сборной не помогут

Фото - СК Днепр-1 / Автор - неизвестен

Новина українською

Андрей Шевченко довызвал в сборную Украины форварда СК "Днепр-1" Артёма Довбика.

Для 23-летнего это второй вызов в первую команду страны – Артём был в расположении сборной Украины перед ЧМ-2018, однако тогда так и не дебютировал в составе "желто-синих". Приглашение Довбика связано с травмой Артёма Беседина.

Также сборной из-за повреждений не помогут Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Игорь Харатин и Виктор Корниенко выпали из состава из-за позитивных тестов на COVID-19.

Ранее эксперт UA-Футбол Александр Севидов прогнозировал вызов Довбика в сборную.

В рамках отбора к ЧМ-2022 Украина сыграет с Францией (24 марта), Финляндией (28 марта) и Казахстаном (31-го).

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В статье: Украина Артем Довбик
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Источник:
https://uaf.ua/article/41639

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Комментарии (16)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2021 в 16:48
А Буня, таки, имел шо сказать...
Ответить
0
0
Тренерую (Столица)
21.03.2021 в 16:44
Очень жаль, Циганков и Степаненко это ключевые игроки для сборной.(((
Ответить
+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.03.2021 в 16:24
Чому би не до викликати Буяльського та Кочергіна?
Ответить
+2
-3
Technical
21.03.2021 в 16:15
Так Харатін ще 8 березня заразився, а вже 21.. може вже й одужав?
Ответить
0
-3
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 16:42
Якби одужав, то тест підтвердив.
Ответить
0
0
Тренерую (Столица)
21.03.2021 в 16:48
А время на восстановление???
Ответить
0
0
sergkir
21.03.2021 в 16:14
У нас все политики и все тренера)))
Ответить
+1
-2
Artemanat (Кривой Рог)
21.03.2021 в 16:08
Может всё таки вызвать Кочергина!!!! Назаренко можно попробовать на левый фланг!!!
Ответить
+1
-5
MaximSK (Киев)
21.03.2021 в 16:15
Ты сам веришь что они смогут потянуть уровень сборной сейчас в такой ответственный момент? Выпускать на поле надо проверенных игроков, не время для экспериментов сейчас.
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
21.03.2021 в 16:29
Назаренко в последних играх больше раздражал
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.03.2021 в 16:06
Левый фланг атаки стал проблемой
Ответить
+1
0
Technical
21.03.2021 в 16:15
Правий теж...
Ответить
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.03.2021 в 16:57
Правый и был уже пару лет
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.03.2021 в 16:58
Нет ярких вингеров
0
0
MaximSK (Киев)
21.03.2021 в 15:44
Цыганков это потеря для сборной, у нас по сути не осталось хороших вингеров в сборной, Марлос в плохой форме находится, Ярмола после травмы, долго не играл, может стоит Зинченко поставить туда, он там может сыграть.
Ответить
+4
0
Acsakal (Kharkov)
21.03.2021 в 16:47
А ще Корнієнко гостро підключався. А Миколенко зараз не тягне. Конструктив в атаці наразі створювати нема кому.
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0
-1


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